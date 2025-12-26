FİNANS

Erteleyenler dikkat: 'Çifte zam' geliyor! 30 gün içinde ödenmezse iptal edilecek

Prim borçlanmasını 2026'ya bırakanlar için fatura oldukça ağır olacak. Asgari ücrete gelen yüzde 27'lik aynı zamanda SGK'ya bağlı kalemleri de etkiliyor. Prim borçlanmasına gelen zam ile beraber prime esas günlük kazanç üzerinden uygulanan oran yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Konu ile ilgili detayları Mehmet Akif Cenkci paylaştı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek 7566 sayılı Kanun ile SGK hizmet borçlanmalarında değişiklik yapıldı. Buna göre prime esas günlük kazanç üzerinden uygulanan oran yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Söz konusu düzenlemede ise doğum borçlanması hariç tutulmuştu. Bununla beraber asgari ücrete yapılan zam da prim borçlanmasına dahil edilecek.

Hallk TV'ye detayları açıklayan Mehmet Akif Cenkci, bu zammın çifte zam olduğunu söyledi ve günlük asgari borçlanma tutarı 277,39 TL'den 495,40 TL’ye ulaştığını açıkladı. Asıl tablonun gün sayısında oluşacağını kaydeden Cenkci, şunları söyledi:

"540 gün SGK hizmet borçlanması üzerinden konuşalım (doğum ve yurt dışı borçlanmaları hariç):
2025’te toplam tutar 149.790,60 TL.
Sadece yüzde 27 asgari ücret zammıyla 190.234,06 TL.
Asgari ücret zammı ve yeni Kanun birlikte uygulandığında 267.516,65 TL.
Aradaki toplam fark 117.726,05 TL’dir"
Genel sağlık sigortasında da çifte zammın olacağını belirten Cenkci, GSS'nin de 1.981,20 TL’ye yükseldiğini vurguladı ve, "Sağlık priminde de otomatik zam zinciri sürer" şeklinde konuştu.
31 ARALIK'A KADAR...

Zamlardan etkilenmek istemeyenlerin 31 Aralık tarihine kadar e-Devlet, SGK üzerinden veya PTT iadeli taahhütlü yoluyla başvuruların yapılması gerektiğini hatırlattı. Cenkci, ödeme süresine de değinerek cümlelerini şu şekilde tamamladı:
"Yurt dışı borçlanmalarında tebliğden itibaren 3 ay, doğum/askerlik ve diğer borçlanmalarda tebliğden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilir. İptal edilen dosya yeniden açıldığında ise bu kez 2026’nın zamlı tutarları devreye girer. Yani gecikme, sadece “kaçırılan bir gün” değil; binlerce liralık farkın kalıcılaşmasıdır.

2026 kapıdayken, bu zamanı doğru kullanan kazanır; geciken ise aynı hakkı çok daha pahalıya almak zorunda kalır"

