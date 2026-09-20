FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erzurum’da Ağustos’ta 4 bin 137 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İllere Göre Devri Yapılan Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Erzurum’da Ağustos 2026’da 4 bin 137 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise kentte 4 bin 298 taşıtın devri gerçekleştirilmişti.

Erzurum’da Ağustos’ta 4 bin 137 aracın devri yapıldı

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Ağustos 2026’da devri yapılan 4 bin 137 motorlu kara taşıtının 2 bin 746’sını otomobiller oluşturdu. Kentte 57 minibüs, 10 otobüs, 829 kamyonet, 76 kamyon, 180 motosiklet, 10 özel amaçlı taşıt ve 229 traktörün de devri yapıldı.

Geçen yıl Ağustos ayında ise Erzurum’da toplam 4 bin 298 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirilmişti. Bu taşıtların 2 bin 845’i otomobil, 80’i minibüs, 18’i otobüs, 861’i kamyonet, 94’ü kamyon, 172’si motosiklet, 3’ü özel amaçlı taşıt ve 225’i traktör olarak kayıtlara geçmişti.

Erzurum’da Ağustos’ta 4 bin 137 aracın devri yapıldı 1

OTOMOBİL DEVRİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

İki yılın ağustos ayı verileri karşılaştırıldığında Erzurum’da toplam taşıt devrinin 4 bin 298’den 4 bin 137’ye gerilediği görüldü. Böylece bir yılda devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısında 161 adetlik düşüş yaşandı.

Otomobil devri de geçen yılın aynı ayına göre 99 adet azalarak 2 bin 845’ten 2 bin 746’ya geriledi. Minibüs devri 80’den 57’ye, otobüs devri 18’den 10’a, kamyon devri 94’ten 76’ya düşerken, kamyonet devri ise 861’den 829’a geriledi.

Motosiklet devrinde ise geçen yılın ağustos ayına göre artış kaydedildi. Ağustos 2025’te 172 motosikletin devri yapılırken, Ağustos 2026’da bu sayı 180’e yükseldi. Özel amaçlı taşıt devri 3’ten 10’a çıkarken, traktör devri ise 225’ten 229’a yükseldi.

Erzurum’da Ağustos’ta 4 bin 137 aracın devri yapıldı 2

TEMMUZA GÖRE 87 ARAÇLIK ARTIŞ

Erzurum’da Temmuz 2026’da 4 bin 50 motorlu kara taşıtının devri yapılırken, Ağustos ayında bu sayı 4 bin 137’ye yükseldi. Böylece aylık bazda devri yapılan taşıt sayısında 87 adetlik artış yaşandı.

Temmuz ayında 2 bin 593 otomobilin devri yapılırken, ağustosta bu sayı 2 bin 746 oldu. Kamyonet devri 824’ten 829’a, minibüs devri 50’den 57’ye, özel amaçlı taşıt devri 9’dan 10’a yükseldi. Otobüs devri 26’dan 10’a, kamyon devri 87’den 76’ya, motosiklet devri 204’ten 180’e ve traktör devri 257’den 229’a geriledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor: Şartlar belli olduTOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor: Şartlar belli oldu
Sosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecekSosyal yardımlarda yeni dönem! Şartları karşılamayanların ödemeleri kesilecek

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Araç tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.