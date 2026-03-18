Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi yapıldı

Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeler denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Kent merkezindeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasa-raf arasında fiyat farkı bulunup bulunmadığına baktı.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketici menfaatinin korunması, piyasanın daha adil rekabetçi, şeffaf yapıya kavuşması amacıyla denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerin bayram öncesi artırıldığını belirten Yücel, "1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 920 işletmede 7 bin 334 firma denetlendi, toplam 334 bin lira ceza uygulandı. Perakende Ticaretin Belirlenmesi Kanunu kapsamında fahiş fiyat denetimlerimizi yapıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana toplam 550 firma, 1080 ürün denetledik." dedi.

İşletmelerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yücel, "Fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı ile lokanta, kafe ve restoran gibi yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde kapı girişinde ve masalarda fiyat listesinin olup olmadığı ayrıca son yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu liste fiyatlarının dışında kuver ile servis ücreti alınıp alınmadığını denetliyoruz."diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

