ESENYURT seçim sonuçları: Esenyurt'ta seçimi kim kazandı? AK Parti mi, CHP mi? 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları

Esenyurt seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullandığı yerel seçim sonuçları ise heyecanla takip ediliyor. 2019 yerel seçimlerinde 5 puanlık bir farkın olduğu Esenyurt'ta 2024 seçimlerini AK Parti'nin mi yoksa CHP'nin mi kazanacağı merak ediliyor.

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Esenyurt'ta 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Kemal Deniz Bozkurt oyların yüzde 52'sini alarak seçimi kazanmıştı.

AK PARTİ'NİN ADAYI HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

Hamit Öncü 1957 doğumludur ve aslen Mardinlidir. Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü'nde eğitim almıştır.

1979-2004 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur. 2004- 2009 yılları arasında Kıraç Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019 yılında AK Parti Esenyurt Meclis Üyesi seçilen Öncü, Meclis Grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

CHP'NİN ADAYI AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.







