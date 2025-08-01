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Eşi Didem Özel'in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Ankara'da esnaf ziyareti yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eczacı eşi Didem Özel'in emekli maaşını açıkladı. Özel'in maaşı açıklarken kullandığı "Yüksekten ödedik ödedik" sözleri sosyal medyada ses getirdi. Öte yandan Özel, TUSAŞ ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamamasıyla dikkat çekti.

Eşi Didem Özel'in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Özel, parti heyetiyle TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eşi Didem Özel in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT den emekli oldu..." 1

"TUSAŞ'IMIZLA GURUR DUYDUK"

Türkiye için çok daha büyük başarılar elde edileceğini ümit ettiklerini dile getiren Özel, "Eskişehir'deki fabrikası ve buradaki kampüste tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum. TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Eşi Didem Özel in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT den emekli oldu..." 2

TUSAŞ'TA GÜNDEM SORULARINI YANITLAMADI

Öte yandan Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını “Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur" diyerek yanıtlamadı.

Eşi Didem Özel in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT den emekli oldu..." 3

EŞİ DİDEM ÖZEL'İN MAAŞINI AÇIKLADI: "YÜKSEKTEN ÖDEDİK, ÖDEDİK..."

Öte yandan Kahramankazan’da esnaf ziyareti yapan Özgür Özel, eşinin emekli maaşını şöyle açıkladı:
“Eskiden muhasebeci hep diyordu ki ‘Yüksek öde, yüksek maaş bağlansın.’ Benim eşim eczacı. Yüksekten ödedik ödedik, EYT’den emekli oldu. 14 bin 200 TL emekli maaşı alıyor.”

Eşi Didem Özel in emekli maaşını açıkladı! Özgür Özel: "Yüksekten ödedik, ödedik, EYT den emekli oldu..." 4

"14 BİN LİRAYA DEĞİL, 30 BİN LİRAYA ŞÜKRET"

Esnafın "Buna da şükür" demesi üzerine Özel “Buna şükür değil. Daha iyisini seçeceğiz, emekliye sahip çıkacak bir hükümet gelecek, daha iyisine şükredeceğiz. 14 bin liraya değil, 30 bin liraya şükret, ne olur" dedi.

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emekli maaşı Özgür Özel CHP maaş EYT
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