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Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarfından geliştirilen sosyal yardım projeleri sayesinde maddi durumu belirlenen standartların altında olan ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatılıyor. Aile, eğitim ve sağlık başlıkları altında planlanan yardımlarla muhtaç ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamsal kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek!

Devlet kaynaklı sosyal ve maddi yardımların en büyük yüzdesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeler oluşturuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım paketleri içerisinde yer alan eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımları dikkatleri çekti. Aile yardımları kapsamında eşi vefat eden muhtaç durumundaki kadınlara maddi destek sağlanıyor. Peki eşi vefat etmiş kadın yardımları nelerdir? Eşi vefat etmiş kadın yardımları şartları ve kapsamı nasıl şekillenir? İşte sosyal devlat anlayışına bağlı olarak geliştirilen eşi vefat edern kadınlara yönelik yardım...

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca düzenlenen eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından muhtaçlık seviyesi belirlenen 18 yaşından büyük bireylere verilir. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı çerçevesinde sosyo-ekonomik açıdan zorluk yaşayan dul kadınlara yardım sağlanır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMIN ŞARTLARI NELERDİR?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlardan faydalanabilmek için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Eşi vefat eden kadın yardımının temelk şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az (701,32 TL) olması şarttır. Aynı zamanda eşi vefat eden yardımından yararlanmak için hak sahibi kişiye herhangi başka bir sosyal yardım verilmemelidir.
Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında başvuruda bulunmak isteyen kadınların Medeni Kanun çerçevesinde resmi nikahlı olması gerekir. Söz konusu yardımdan yalnızca son resmi nikahlı eşi vefat eden kişiler yararlanabilir. Dini nikahlı olan ya da eşinden boşanan kadınların başvurusu kabul edilmez.

EŞİ VEFAT EDEN KADIN YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım şartlarını taşıyan bireyler şakmet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) üzerinden tamamlanabilir. Bireylerin başvuru sırasında yanlarında T.C. kimlik kartının bulunması yeterli olur.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM NE KADARDIR? ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR?

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım kapsamında hak sahibi kişilere aylık 275 TL ödeme yapılır. Başvurunun onaylanmasının ardından eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır.

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