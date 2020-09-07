Eşinizin izni olmadan satamazsınız! Kanunda önemli yenilik...

Dünya genelinde yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler, bireylerin farklılaşan ihtiyaçlarına paralel olarak yasalarda da değişiklikler yapılmasına neden oldu. Özellikle kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve ailenin korunması için birçok ülke, pozitif hukukun en canlı kısmı olan medeni hukuk yasalarını güncelledi. İşte Türk Medeni Kanunu'nda da yapılan bu yeni güncellemelerle aile konutu kavramının tanımı yapıldı. Peki, yasada belirtilen aile konutu nedir?

AİLE KONUTU NEDİR?

Medeni hukukumuz için yeni bir kavram olan aile konutu, Türk ailesinin geleneksel yapısı gereği daha fazla önem taşıyor. Ülkemizin ekonomik koşulları dikkate alındığında, eşlerin her ikisi için de kiralama ya da satın alma yoluyla bir ev sahibi olmak ekonomik fedakarlık ve özveri gerektiriyor. Ayrıca maddi değerinin yanı sıra, aile ilişkilerinin ve sosyal münasebetlerin de doğal ortamı haline gelen aile konutu, eşler ve çocuklar için duygusal ve manevi bir anlam da içeriyor. İşte tam bu noktada medeni hukuk, aile konutunu eş ve çocukların birlikte yaşadığı konut olarak tanımlıyor.