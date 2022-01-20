Eski 40 derecede jeotermal enerji ile domates üretiyorlar

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Van’da üreticiler zor iklim şartlarına rağmen üretime devam ediyor.

Çaldıran İlçesi’ne bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde 2015 yılında 34 dönüm alana kurulan jeotermal seralarda dondurucu soğuklara rağmen domates üretimi yapılıyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ilçede dört mevsim domates üretimine devam ediliyor.

Sera üretim sorumlusu Ercan Karahanlı, “2015’ten bu yana 40 arkadaşımız ile beraber domates üretimi yapıyoruz. Yaz aylarında üretim yapmamıza engel olacak bir durum yok ancak kış aylarında ilçemiz eksi 46 dereceyi görmüş bir yer. Biz şu anda da kar yağışının başlaması ile beraber eksi 30, eksi 35 dereceleri görmekteyiz. İlerdeki zamanlar da bizim için çok zor geçecek. Eksi 40 dereceyi tekrar göreceğiz, ama biz yine de her türlü hava şartlarına rağmen domates üretimimize devam edeceğiz” dedi.



