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  4. Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale

Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale

13.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 14 lirayı görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte dördüncü kez dövize müdahale etmiş oldu.

Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale

Son dakika haberine göre, TCMB, döviz piyasasına satış yönünde yeni müdahale geldi. Merkez Bankasının sitesinde yayımladığı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 4. kez müdahale etmiş oldu.

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7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

Üçüncü müdahale ise geçtiğimiz hafta 10 Aralık'ta dolar 13,96 lirayı gördükten sonra yapılmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamanın ardından 14,63 lirayı gören dolar, 14,29 liraya kadar düştü.

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