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Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel kimdir? Gazi Erçel ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

13.06.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel yaşamını yitirdi. 1996-2001 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Erçel'in ölüm haberi kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki eski TCMB Başkanı Gazi Erçel kimdir? Gazi Erçel'in ölüm sebebi ve detaylar haberimizde...

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel kimdir? Gazi Erçel ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel hayata gözlerini yumdu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası acı haberi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Vatandaşlar internette; 'eski TCMB Başkanı Gazi Erçel kimdir?' konu başlığını araştırıyor. Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel'in ölüm sebebi ve yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ESKİ TCMB BAŞKANI GAZİ ERÇEL KİMDİR?

Gazi Erçel, 20 Şubat 1945 yılında doğdu. Gazi Erçel'in tam adı Süleyman Gazi Erçel'dir.

Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun oldu.

Gazi Erçel 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Gazi Erçel, 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

GAZİ ERÇEL ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasındaki başkanı olan Gazi Erçel koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu paylaşımla vefatı duyurdu:

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

GAZİ ERÇEL KAÇ YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU?

Gazi Erçel 77 yaşında koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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