Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasındaki başkanı olan Gazi Erçel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu paylaşımla vefatı duyurdu:

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/uelxsmrG98 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) June 13, 2022



