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Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

13.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel vefat etti. Erçel, 1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev almıştı.

Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti

Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasındaki başkanı olan Gazi Erçel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu paylaşımla vefatı duyurdu:

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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