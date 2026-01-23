FİNANS

Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Aksa Enerji'de, icra kurulu başkanlığı ve üst yöneticilik görevine Eski TCMB Başkanı Naci Ağbal atandı. Ağbal'ın yeni görevine 26 Ocak'ta başlayacağı kaydedildi.

Aksa Enerji, kurumsal yönetim yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitti.

NACİ AĞBAL ATANDI

Bu kapsamda yönetim kurulu başkanlığı görevini Cemil Kazancı sürdürürken, icra kurulu başkanlığı ve üst yöneticilik görevlerine Naci Ağbal atandı. Ağbal, aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürecek.

Açıklamada, Ağbal'ın liderliğinde şirketin devam eden yatırımlarının hızla devreye alınması, küresel operasyonların büyütülmesi ve 2030 hedeflerine yönelik adımların daha da ileri taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

26 OCAK'TA RESMEN BAŞLIYOR

Ağbal'ın yeni görevine 26 Ocak'ta başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim yapısıyla ilerlemesi amacıyla icra kurulu da yeniden düzenlendi. Serdar Nişli icra kurulu üyesi olarak görevine devam ederken, Cevdet Yalçın Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO), Soner Yıldız Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CIO) ve Senlav Güner İşletme ve Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) mevcut görevlerine ek icra kurulu üyeliğine atandı.

Kaynak: AA

