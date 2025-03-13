Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

İstanbul’da lahmacun fiyatlarında semtler arasında uçurum yaşanıyor. Pahalı lahmacunlara vatandaşların bütçesi yetmezken ucuza satılan lahmacunlar ise güven vermiyor. Lahmacun hileye en müsait olan gıdalar arasında yer almasıyla da endişeye yol açıyor.
Bir dönem Bodrum’da satılan lahmacunlar medyada haber olurken İstanbul’da satılan lahmacunlar Bodrum’u aratır oldu. İstanbul’da da lahmacunların fiyatı dudak uçuklatır hale geldi.
Ekol TV’den Melisa Yasemin’in haberine göre; her semtte ve restoranda farklı fiyata satılan lahmacunun ortalama fiyatı ise 200 lira. Lahmacunun hem büyük hem de malzemesinin bol olduğu iddia edilirken vatandaşlar tedirgin.
Ancak turistik noktalarda iki lahmacun ve bir ayran bin lirayı aşan bir fiyatla satın alınabiliyor. Piyasadaki en büyük banknot olan 200 lira ile bir lahmacun almak ise bu lokasyonlarda mümkün değil.
Turistik semtlerdeki işletmeler 480 liraya sattıkları lahmacun ve yanında sundukları yeşilliklerin birinci kalite olduğunu iddia ediyor.
Çok pahalı lahmacunlar tercih meselesi olurken uzmanlar ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Lahmacunun tağşişe en müsait gıdalardan olduğunu belirten Gıda Mühendisi Nurten Sırma, “Kıyma makinesinden geçirirseniz kırmızı etin aynısı. Maliyeti düşürmek adına o kıymadan bir miktar çalınıyor ve içerisine tavuk taşlığı konuluyor” ifadeleriyle hilenin nasıl yapıldığını aktarıyor.
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