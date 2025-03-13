Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

İstanbul’da lahmacun fiyatlarında semtler arasında uçurum yaşanıyor. Pahalı lahmacunlara vatandaşların bütçesi yetmezken ucuza satılan lahmacunlar ise güven vermiyor. Lahmacun hileye en müsait olan gıdalar arasında yer almasıyla da endişeye yol açıyor.

ESKİDEN BODRUM HABER YAPILIRDI ŞİMDİ İSTANBUL

Bir dönem Bodrum’da satılan lahmacunlar medyada haber olurken İstanbul’da satılan lahmacunlar Bodrum’u aratır oldu. İstanbul’da da lahmacunların fiyatı dudak uçuklatır hale geldi.

ORTALAMA FİYATI 200 LİRA

Ekol TV’den Melisa Yasemin’in haberine göre; her semtte ve restoranda farklı fiyata satılan lahmacunun ortalama fiyatı ise 200 lira. Lahmacunun hem büyük hem de malzemesinin bol olduğu iddia edilirken vatandaşlar tedirgin.

EN BÜYÜK BANKNOT BİR LAHMACUN ETMİYOR

Ancak turistik noktalarda iki lahmacun ve bir ayran bin lirayı aşan bir fiyatla satın alınabiliyor. Piyasadaki en büyük banknot olan 200 lira ile bir lahmacun almak ise bu lokasyonlarda mümkün değil.

FİYATI UÇUK! SAVUNMASI: GÜVENLİ

Turistik semtlerdeki işletmeler 480 liraya sattıkları lahmacun ve yanında sundukları yeşilliklerin birinci kalite olduğunu iddia ediyor.

UZMANLARDAN UYARI

Çok pahalı lahmacunlar tercih meselesi olurken uzmanlar ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HİLE YAPILMAYA MÜSAİT

Lahmacunun tağşişe en müsait gıdalardan olduğunu belirten Gıda Mühendisi Nurten Sırma, “Kıyma makinesinden geçirirseniz kırmızı etin aynısı. Maliyeti düşürmek adına o kıymadan bir miktar çalınıyor ve içerisine tavuk taşlığı konuluyor” ifadeleriyle hilenin nasıl yapıldığını aktarıyor.