Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle! 200 lirayı buldu, sıra ona da geldi 'Biraz yüksek olacak'

Zirai don olayı bu sene üreticiyi de tüketiciyi de çok sert vurdu. Birçok ürün raflarda yer alamazken fiyatlar ise cep yaktı. Kirazıın kilosu 800 lirayı, eriğin kilosu 500 lirayı, üzümün kilosu 200 lirayı bulurken vatandaş bu sene istediği kadar meyve yiyemedi.

TANESİ 25 TL

Elmanın kilo fiyatını gören vatandaş ise tane ile almaya başladı. Pazar tezgahında kilogramı 200 lirayı bulan elmanın adedi 30 ila 35 lira arasında olduğu görüldü. Marketlerde ise elmanın kilosu 115 lira, adet fiyatı ise 20 ila 25 lira arasında yer alıyor.

SADECE ZİRAİ DON DEĞİL!

NTV'nin haberine göre, elmadaki fiyat artışının tek nedeni zirai don değil. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, uzun süre depolarda tutulan elmanın hayli masraflı olduğunu söyledi.

Ürünün kasalanması ve büyükşehirlere nakliyesinin de ayrı bir maliyet olduğuna işaret eden Yavşan, "En az 20-25 lira masrafı var. Önümüzdeki dönem elma fiyatı tüketici için biraz yüksek olacak." dedi.