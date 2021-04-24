Eskişehir'de üretiliyor, Romanya, Almanya ve Singapur'a satılıyor

Kuşkonmaz yetiştiren şirketin üretimden sorumlu ziraat mühendisi Gökhan Karatepe, AA muhabirine, 2011 yılından beri Sarıcakaya'da kuşkonmaz yetiştirdiklerini söyledi. İlk yıllarda 50 dönüm olan üretim sahalarını zamanla genişlettiklerini anlatan Karatepe, şunları kaydetti: "Tarlaların dönümünde yaklaşık 2 bin 800 fide bulunuyor. Yüksek ve kaliteli rekolte için özel çeşitler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz kuşkonmazın büyük çoğunluğunu iç pazara sunuyoruz. Yıllık hasadın yüzde 30'unu da ihraç ediyoruz. Romanya, Almanya, İtalya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İlçede kuşkonmaz üretimini artırmak için arazimizi genişletiyoruz."

Farklı endemik türlerin bulunduğu ilçede 300 dönüm arazide kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılıyor. Toprağın hazırlanmasının ardından 3 yıl burada bekleyen kuşkonmaz, daha sonra uzun yıllar ürün veriyor.

Sakarya Nehri'nin geçtiği 200 rakımlı Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi mikro klima özelliği ve uygun toprak yapısıyla birçok ürünün verimli şekilde yetişmesine olanak sağlıyor.

''KADINLARDAN OLUŞAN EKİBİMİZ, HASAT KONUSUNDA TECRÜBELİ''

Karatepe, hasadın 3 ay devam edeceğini aktararak, "Hasat ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Dikkat isteyen bir süreç. Kuşkonmaz sürgününü keserken hemen yanındaki sürgünlere zarar verilmemesi gerekiyor. Zorlu hava şartları da olsa hasadın yapılması gerekiyor. Kadınlardan oluşan ekibimiz, hasat konusunda tecrübeli" diye konuştu.

Kuşkonmaz hasadı için Şanlıurfa'dan ilçeye gelen Havva Dağ ise bazen yağmurlu havalarda bile hasat yaptıklarını bildirdi.

Yetişen kuşkonmazın tarlada kalmaması gerektiğine değinen Dağ, "Hasat sırasında olgunlaşan kuşkonmazın yanındaki sürgüne zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Her bir sürgünün boyunu ölçüp kesiyoruz. Kuşkonmaz hasadı zevkli ve güzel bir iş." dedi.

Hasat ekibinde yer alan Rukiye Sarıbatur da sabah erken saatlerde başlayan hasatta dikkatin önemli olduğunun altını çizdi.

Hasat ettikleri kuşkonmazları marketlerde ya da yemek programlarında gördüğünde hoşuna gittiğini anlatan Sarıbatur, "Daha sonra kızlarla bir araya gelip nasıl hasat ettiğimizi konuşuyoruz. Hasat, kadın için zor değil." ifadelerini kullandı.