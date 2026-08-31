Eskişehir Valisi Yılmaz, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i kullandı

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yılmaz'a, Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun tarafından devam eden projeler, istihdam yapısı ve yerli üretime yönelik çalışmalar hakkında brifing verildi.

Brifingin ardından lokomotif fabrikasına geçen Yılmaz, üretim alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette Vali Yılmaz'a, Karakoyun tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'in Avrupa'da Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) Belgesi takdim edildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000 ile test sürüşü gerçekleştiren Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRASAŞ'ın, Türkiye'nin gurur abidelerinden, sayısız başarılara imza atmış kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Müdürlüğün son olarak milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i ürettiğini ve kendisinin de test sürüşüne katıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu eserin her şeyini bizim mühendislerimiz TÜRASAŞ'ta ürettiler. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için kendilerine minnettarız. İnşallah ülkemiz bu alanda da en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor. E5000, Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde standartları kabul edilmiş bir ürün."

Yılmaz, E5000'in neslinin en iyisi durumunda olduğunu vurgulayarak, "Daha iyisini üretmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah ülkemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da dünyanın en iyisi olma yolunda ilerliyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin. Sağlık, sıhhat içinde böyle eserleri üretmeye inşallah devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, E5000'i sürmenin çok güzel bir deneyim olduğunu kaydederek, "Böyle bir eserin üretilmiş olması, bizim de bu eserin kullanımında bulunmamız gerçekten gurur verici." dedi.

TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi'ni de ziyaret eden Yılmaz, Türk otomotiv sanayisinin simge eserlerinden ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i inceleyerek müze hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır