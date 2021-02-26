Esnaf borçları ertelenecek mi? TESK’ten bankalara önemli çağrı! Esnaf borçlarına erteleme olacak mı?

Son dönemde pek çok esnaf vatandaş tarafından esnaf borçları ertelendi mi şeklinde araştırmalar yapılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçirdiğine dikkat çekti. Aynı zamanda bankalara, esnaf borç erteleme konusunda önemli bir çağrıda bulundu.

ESNAF BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Palandöken esnafın kamu bankaları ve özel bankalara olan ihtiyaç ya da ticari kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydetti. Palandöken açıklamasında; “Esnafımız bankalardan aldığı ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlanıyor ve iş yerleri açılsa bile en az 2-3 yıl tüm kazancı bu borçları ödemesine gidecek. Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle verilen desteklerden yararlanamayan ve zor günleri kredi çekerek atlatmaya çalışan esnafın umutla iş yerlerini açmayı beklediğini bildirdi.