Esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvurusu ne zaman yapılacak? 100 milyar liralık esnaf kredi destek paketinde 60 ay vade!

Esnaf kredi destek paketi, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bu paketin ayrıntıları arama motorlarında sorgulanıyor. Erdoğan, esnafın Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebileceği 100 milyar TL'lik bir kredi kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Peki, esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek? Esnaf destek paketi başvuruları ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETLERİ KİMLERE VERİLECEK?

Esnaf destek paketi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kredi üst limitlerini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye artıracaklarını belirten Erdoğan, "İş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.

"Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limitini 100 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası dev desteğin ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu. 100 milyar TL'lik kredi paketinde 60 ay vade seçeneğiyle 7,5 faiz oranı dikkat çekti. Krediye ilişkin üst limitler ise arttırıldı. Esnaf kredi destek başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



