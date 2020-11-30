Esnaf yapılandırma 2020 başvurusu... Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma! Esnaf borç yapılandırma nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekiller, koronavirüsten sonra zor durumda kalan esnafların vergi ve kredi borçlarının yapılandırması için kanun teklifi vermişti.. Vergi yapılandırma ve kredi sicil affı birçok vatandaşa uygulanması için söz konusu kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edilerek onaylanmıştı. Bu süreçte esnaf vatandaşlar, esnafa kredi sicil affı çıktı mı, Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma yapılacak mı araştırmasına başlamıştı. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayınlanan, "7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"'da yer alan bilgilere göre esnafın prim borçlarına istinaden verilen açıklama dikkat çekti. İşte Resmi Gazete'de alınan borç yapılandırma yasasına göre, esnaflara borç yapılandırma 2020 detayları... Vergi yapılandırma 2020 başvurusu... Vergi yapılandırma hesaplama 2020! Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? ESNAFIN SGK PRİM BORCU KALKACAK MI? CHP'li vekiller mecliste esnaflara yönelik borç yapılandırma çalışması için yaptıkları açıklamada, esnafların SGK prim ve vergi borcunun olduğunu vurgulayarak açıkladığı kanun teklifinde, bu tutarların Ekim-Kasım ve Aralık dönemlerinde ödenmek zorunda olduğu belirtmişti. TBMM'ye sunulan kanun teklifine dair detay 17 Kasım Resmi Gazete'de yer verildi. Peki esnafın SGK prim borcu kaldırılıyor mu? Resmi Gazete'de yayınlanan esnaf borç yapılandırma için verilen detay aşağıda belirtilmiştir.

KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu yapılandırma hesaplama! KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? RESMİ GAZETE ESNAF BORCU YAPILANDIRMA "(18) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek onbirinci fıkra hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz."