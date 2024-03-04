Esnaf ziyaretinde ilginç anlar! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a 'kaçak çay' ikram etti: 'Bu söylenir mi ya?'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta yaptığı ziyaretteki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Bolat, yeniden aday gösterilen AK Partili Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçede esnaf ziyareti yaptı.

Ticaret Bakanı’nı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, ‘Sıcak’ yanıtını alınca içeri girdi.

"ÇAYIM KAÇAKTIR AMA SÖYLEYEYİM..."

Esnaf ise Bakan Bolat'a dönerek, “Çayım kaçaktır ama, onu söyleyeyim” dedi.

Ticaret Bakanı'nın yanında kaçak çay kullandığını söyleyen esnafa Demir, “Ticaret Bakanı’nın yanında bu söylenir mi?” diye tepki gösterdi.

Söz konusu anlar Gümrük Muhafaza Personeli Derneği’nin Instagram hesabından şu sözlerle paylaşıldı:

“Bakanımız Ömer Bolat ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in esnaf ziyaretinde, esnafın ikram ettiği çayın kaçak olduğunu söylemesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından böyle yanıt buldu.”







