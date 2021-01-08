Esnafa kira desteği başvurusu uzatıldı mı? Esnafa kira desteği başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve esnafa kira desteği ne kadar?

Binlerce esnafın merak ettiği esnafa kira desteği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir çok sayıda vatandaş, esnafa kira desteği nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırıyordu. Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son başvuru tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU UZATILDI MI?

Koronavirüs salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üstündeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Desteklerin başvuru süreleri bugün sona eriyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre başvuru süresi uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin uzatıldığını açıkladı. Böylece esnafa kira yardımı son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pekcan, Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik 30 Aralık 2020 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzatıldığını belirtti.