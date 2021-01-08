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Esnafa kira desteği başvurusu uzatıldı mı? Esnafa kira desteği başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve esnafa kira desteği ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 17:53 | Son Güncelleme

Çok sayıda esnaf ve sanatkarı yakından ilgilendiren gelir kaybı ve kira destekleriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son başvuru tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Peki, esnafa kira yardımı başvurusu uzatıldı mı? Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Esnafa kira desteği başvurusu uzatıldı mı? Esnafa kira desteği başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve esnafa kira desteği ne kadar?

Binlerce esnafın merak ettiği esnafa kira desteği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir çok sayıda vatandaş, esnafa kira desteği nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırıyordu. Son olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son başvuru tarihi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU UZATILDI MI?

Koronavirüs salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üstündeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Desteklerin başvuru süreleri bugün sona eriyordu. Ancak yapılan açıklamaya göre başvuru süresi uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin uzatıldığını açıkladı. Böylece esnafa kira yardımı son başvuru tarihi 11 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Pekcan, Bakanlık tarafından esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik 30 Aralık 2020 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihinin gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23.59'a kadar uzatıldığını belirtti.

Bakan Pekcan duyurdu! Gelir kaybı ve kira desteklerinde süre uzatıldıBakan Pekcan duyurdu! Gelir kaybı ve kira desteklerinde süre uzatıldı

ESNAFA KİRA DESTEĞİ NE KADAR?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 TL olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3.000 TL hibe desteği alınabilecek. Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 TL olmak üzere 3 aylık toplamda 2.250 TL, diğer yerlerde aylık 500 TL olmak üzere toplamda 1500 TL kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması halinde de iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek. Şartların sağlanması halinde gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda faydalanılabilecek. Destek kapsamında olan birden fazla işletmesi bulunanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üstünden yalnızca 1 defa destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri olması halinde yalnızca 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında bulunan “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantısından gerçekleştiriliyor. Destek başvuruları 11 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların durumu ile sonuçları hakkında detaylı bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden alınabiliyor.

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