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Esnafa kira desteği devam edecek mi?

30.04.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüste ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa kira desteği sağlanacağını duyurdu. Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlara yönelik yapılan destekler bir ay daha uzatıldı. Kira ve gelir kaybı başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, ayrıntılar...

Esnafa kira desteği devam edecek mi?

Esnaf ve sanatkârlara yapılan kira desteği yardımı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bir ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen esnaf destek paketi başvurusu, kolaylıkla yapılabiliyor.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek.

Gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti.

ESNAFA 42,6 MİLYAR LİRA FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILDI

Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde esnaf ve sanatkarların salgın koşulları nedeniyle kredi ve kefalet kooperatiflerine gecikmiş borçları için TESKOMB tarafından yapılandırma imkanı getirilmişti.

Bu sayede nakit akışları olumsuz etkilenen ticaret erbabına geri ödeme kolaylığı sağlanırken, söz konusu imkandan yaklaşık 30 bin esnaf ve sanatkar yararlandı. Bu kapsamda yapılandırılan toplam tutar ise 650 milyon lirayı buldu.

Ayrıca, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı. Söz konusu verilere dahil olmak üzere, salgının Türkiye'de ilk ortaya çıktığı 11 Mart 2020-5 Şubat 2021 döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara ise Esnaf Destek Paketi çerçevesinde Hazine faiz destekli ve uygun geri ödeme koşullarına haiz yeni işletme kredisi desteği verilirken, bu kapsamda 18,8 milyar lira kredi kullandırıldı.

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