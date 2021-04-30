Esnafa kira desteği devam edecek mi?

Esnaf ve sanatkârlara yapılan kira desteği yardımı Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bir ay daha uzatıldı. Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilen esnaf destek paketi başvurusu, kolaylıkla yapılabiliyor.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ UZATILDI

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.

Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek.

Gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti.

ESNAFA 42,6 MİLYAR LİRA FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILDI

Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde esnaf ve sanatkarların salgın koşulları nedeniyle kredi ve kefalet kooperatiflerine gecikmiş borçları için TESKOMB tarafından yapılandırma imkanı getirilmişti.