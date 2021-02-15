Esnafa kredi erteleme 2021... Kredi taksitleri erteleme nasıl yapılır? Hangi bankanın kredisi ertelendi? Esnafın kredi borçları ne zaman ödenecek?

Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecek.

Pandemi döneminde kepenk kapatan esnaflar çok zor durumda kalmış, kredi çekerek ayakta kalmaya çalışmıştı. Esnafa kredi sicil affı mı gelecek sorusu gündem olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada esnafların kredi borçlarının 6 ay ertelendiğine dair karar alındığını açıklamıştı. Söz konusu karar 4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi bankaların esnaf kredi borcu ertelenecek? Kredi borç erteleme nasıl yapılacak?

ESNAF KREDİSİ NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin il başkanları kongresinde yaptığı açıklamada esnafın ve sanatkârların kredi borcu taksitlerinin 6 ay erteleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar esnaf kredisi taksitleri erteleme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki ertelenen kredi taksitleri ne zaman ödenecek?

HANGİ BANKANIN ESNAF KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ?

AKP'nin Denizli, Mersin Uşak il kongresine video konferansla katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Halkbank'tan kredi alan esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında;

"Esnaf ve sanatkârlarımıza bir müjde vermek istiyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun" dedi.

ESNAF KREDİ ERTELEME TARİHLERİ NEDİR?

Koronavirüsten dolayı uygulamaya konulan kredi erteleme işlemi sadece Halkbank'tan kredi alan esnaflar için geçerli olacak. Farklı bankalarda da esnaf kredileri ertelendiğinde haberimizde yer vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri erteleneceğini belirtti.



