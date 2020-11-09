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Esnafa kredi sicil affı... Esnafın stopaj vergisi ve SGK prim borcu kalkıyor mu? Esnafa kira yardımı mı yapılacak? Esnafa vergi yapılandırma!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 14:35 | Son Güncelleme

Koronavirüsten sonra zor durumda kalan esnafların vergi ve kredi borçlarının yapılandırması için CHP milletvekilleri kanun teklifi verdi. Vergi yapılandırma ve kredi sicil affı birçok vatandaşa uygulanmıştı. Peki esnafa kredi sicil affı gelir mi? Esnafın vergi borçlarına yapılandırma ne zaman gelir? İşte esnafların koronavirüsten dolayı zor durumda kalmalarını azaltmak için meclise sunulan kanun teklifi ve detayları...

Esnafa kredi sicil affı... Esnafın stopaj vergisi ve SGK prim borcu kalkıyor mu? Esnafa kira yardımı mı yapılacak? Esnafa vergi yapılandırma!

Esnaflara vergi yapılandırma mı geliyor? CHP milletvekilleri, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve zor durumda kalan esnafın rahatlatılması amacıyla kanun teklifi verdi.Vatandaşlar kanun teklifinin ardından esnafa kredi sicil affı mı yapılacak araştırmaya başladı. Esnaflara özel yeni bir sicil affı, kira yardımı ve stopaj vergisinin kaldırılmasını öngören yasa teklifinin detayları merak ediliyor. Esnafa kira yardımı yapılacak mı? Esnafların stopaj vergisi kaldırılacak mı? İşte tüm CHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na iletilen kanun teklifinin detayları...

ESNAFIN SPOTAJ VERGİSİ KALDIRILIYOR MU?

Yeni bir sicil affı, kira yardımı yapılması ve stopaj vergisinin kaldırılmasını öngören teklifin gerekçesinde, “Bu dönemde sosyal desteklerden yoksun kalan esnafımızın hem girdi maliyetini, hem de yaşam maliyetini artıracak şekilde temel mal ve hizmetlerin fiyatlarına da insafsızca zamlar yapılmıştır” değerlendirmesi yapıldı. Esnafların kira yardımı almalarını, AVM'lerin haftanın bir günü için kapatılmasını, esnafın krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını bir de esnafın stopaj vergisinin kaldırılmasını kapsayan kanun teklifi esnaflar tarafından merakla bekleniyor. Peki esnafın stopaj vergisi kaldırılıyor mu?

ESNAFA ÖZEL KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Pandemi sürecinde zor günler geçiren ve aylarca kazanç elde edemeyen esnafa ve vatandaşa doğrudan destek verilmesi yerine, bankalardan kredi kullandırılmasının eleştirildiği teklifin gerekçesi şöyle:

“Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal devletin devreye girip işyerleri kapatılan ya da kapatılmadığı halde alınan önlemlerden olumsuz etkilenen esnafımıza, hayatını ve işini sürdürebilmesini sağlayacak destekler vermesi gerekiyordu. Ancak iktidar bu tür sosyal desteklerden öte başta esnafımız olmak üzere alınan kararlardan olumsuz etkilenen tüm kesimleri bankalardan borçlanmaya teşvik etmiş, üç aylık bir dönemin vergi ve sigorta primlerinin ödemesini yılın son çeyreğine ötelemiştir. Ayrıca bu dönemde sosyal desteklerden yoksun kalan esnafımızın hem girdi maliyetini, hem de yaşam maliyetini artıracak şekilde, örneğin; elektrik, doğalgaz ve kullandığı benzeri temel mal ve hizmetlerin fiyatlarına da insafsızca zamlar yapılmıştır.”

ESNAFIN SGK PRİM BORCU KALKACAK MI?

Esnafların SGK prim ve vergi borcunun olduğunu vurgulayan kanun teklifinde, bu tutarların Ekim-Kasım ve Aralık dönemlerinde ödenmek zorunda olduğu vurgulandı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi kabul edilirse esnafın SGK prim borcu kaldırılacak mı merak ediliyor.

Kanun teklifi gerekçesinde, şu bilgilere de yer verildi:

“Ülkenin, Haziran 2020 itibariyle yeniden normal ekonomik düzenine döneceği açıklanmış, ancak hastalığın özellikle de son aylarda yeniden hızlı bir artış eğilimine girmesi bu girişimin fiilen başarısızlığa uğramasına yol açmıştır. İşyerleri açık olmasına rağmen esnafımızın iş hacmi salgın öncesindeki düzeye gelememiştir. Resmi açıklamalara göre, mücbir sebep ilan edilerek salgından etkilenen işyerlerinin bu yılın son çeyreğinde ödenmek üzere ertelenen SGK prim borcu 40 milyar TL, vergi borcu 29,4 milyar TL düzeyindedir. Bu tutarların bu yılın son çeyreğinde (Ekim-Kasım ve Aralık aylarında) ödenmesi gerekmektedir. Oysa esnaf ve sanatkârlarımız normal koşullara henüz dönememekte ve birçoğu günlerce “siftah yapamadan” evine varmaktadır. Bu koşullardaki esnafımız bu yılın son çeyreğinde hem normal vergi ve sigorta primlerini, hem de ertelenen vergi ve sigorta primi borçlarını ödemek zorundadır.”

"ESNAFA VERGİ YAPILANDIRMASI GELSİN"

Esnafa vergi yapılandırması mı geliyor? Geçtiğimiz mart ve haziran aylarında alınan iki farklı kararla esnafın kredi borçlarının ertelenmesine olanak sağlandığı konusunun tekrar ele alındığı ve hatırlatıldığı teklifte, ertelenen kredilerin geri ödemelerinin yılın son çeyreğinde başladığı vurgulandı. Esnafların ödeme güçlüğü nedeniyle ertelediği sigorta primi ve vergi borçlarının faizsiz olarak beş yılda ve yılda bir defa taksit şeklinde ödemesi ve borcunun yeniden yapılandırılması önerilen teklifte, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve ödemeleri altı ay ertelenen kredilerin, yeniden faizsiz olarak ve bir yıl daha ertelenmesi öngörülüyor.

YENİ BİR SİCİL AFFI

Esnafa kredi sicil affı mı gelecek? Geçtiğimiz dönemlerde esnaf ve sanatkarların, düzenli olarak ödeyemedikleri kredi ve kredi kartı borcu, karşılıksız çek, protesto edilen senetler sebebiyle çoğunun kredi sicili bozulduğu açıklanan teklifte, birçok vatandaşın yeni krediye alamadığı, esnafa özel yeni bir sicil affı getirilerek esnafların krediye ulaşmalarının kolaylaştırılması öngörülüyor.

AVM’LER BİR GÜN KAPALI KALSIN

Alışveriş merkezlerinin hem fiziki şartlarının hem de çalışma saatlerinin uzun olmasının verdiği avantajlar yüzünden diğer satış noktalarını olumsuz etkilediği vurgulanarak hafta içi bir gün kapatılması talebinde bulunuldu. AVM'ler haftada bir gün kapatılıyor mu sorusu bu kanun teklifinin ardından araştırılmaya başlandı. AVM'lerin açık kalması nedeniyle ticari yaşamda dengesizlikler olduğu savunulurken, kamuya ait taşınmazlarda kiracı konumunda bulunan esnaftan da bir yıl süreyle kira alınmaması öngörüldü.

OKUL KANTİNİ İŞLETMECİLERİNDEN KİRA ALINMAMALI

Okul kantincilerine kira yardımı yapılsın açıklaması geldi. Pandemi sürecinde işyerleri kapatılan esnafların kapalı kaldıkları süre boyunca bütçeden kira yardımı yapılmasını öngören kanun teklifinde, devlet okullarında bulunan kantinlerin Mart ayından bu yana kapalı olduğu ve faaliyet gösterilmediği dikkat çekilerek bu işletmelerden 12 ay süreyle kira alınmaması önerildi.

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