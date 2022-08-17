Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dakika açıklamasında 9 maddede esnaf ve işverene sağlanan vergi kolaylıklarını aktardı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Esnafa ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları nelerdir?", "Esnaf muafiyetinden kimler faydalanabiliyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

ESNAFA VE İŞVERENE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR NELERDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, yaptığı açıklamada "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz.

Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz."

9 MADDEDE ESNAFA VE İŞVERENE SAĞLANAN VERGİ KOLAYLIKLARI

"Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor.

Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançlarını gelir vergisinden

istisna tutuyoruz.

Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarını basit bir yöntemle vergilendiriyoruz.

Geçici vergi beyanname sayısını 4 yerine 3 olarak belirledik.

Genç girişimcilerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uyguluyoruz.

Asgari ücrette gelir ve damga vergisini istisna tutuyoruz.

İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz.

Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.

Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan "Yeni Varlık Barışı" düzenlemesini hayata geçirdik."





