Esnafın kredi borcu erteleniyor mu? Son dakika Bakan Albayrak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla esnaflara müjdeyi verdi. Esnafların kredi borcuna dair açıklama yapan Albayrak'ın ardından esnaflar "esnafın kredi borcu ertelenecek mi" sorusunun da cevabı geldi. İşte son dakika Bakan Albayrak açıklaması!

Esnafın kredi borcu erteleniyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafların kredi borcuna dair Twitter hesabından açıklama yaparak müjdeyi verdi. Pandemi döneminde kepenk kapatan esnaflar çok zor durumda kalmış, kredi çekerek ayakta kalmaya çalışmıştı.

"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden!" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;





