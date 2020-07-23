FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Esnafın kredi borcu erteleniyor mu? Son dakika Bakan Albayrak açıkladı!

Esnafın kredi borcu erteleniyor mu? Son dakika Bakan Albayrak açıkladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla esnaflara müjdeyi verdi. Esnafların kredi borcuna dair açıklama yapan Albayrak'ın ardından esnaflar "esnafın kredi borcu ertelenecek mi" sorusunun da cevabı geldi. İşte son dakika Bakan Albayrak açıklaması!

Esnafın kredi borcu erteleniyor mu? Son dakika Bakan Albayrak açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla esnaflara müjdeyi verdi. Esnafların kredi borcuna dair açıklama yapan Albayrak'ın ardından esnaflar "esnafın kredi borcu ertelenecek mi" sorusunun da cevabı geldi. İşte son dakika Bakan Albayrak açıklaması!

Esnafın kredi borcu erteleniyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafların kredi borcuna dair Twitter hesabından açıklama yaparak müjdeyi verdi. Pandemi döneminde kepenk kapatan esnaflar çok zor durumda kalmış, kredi çekerek ayakta kalmaya çalışmıştı.

"Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden!" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

esnaf


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor
Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...Devlet tam 40 bin TL'ye varan destek veriyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 ay ertelendi

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

50 TL'ye 75 bin TL istiyor!

50 TL'ye 75 bin TL istiyor!

Dev projede sona gelindi

Dev projede sona gelindi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Amasya Çevre Yolu cumartesi günü açılıyor! Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

Yarım saatlik yol 7 dakikaya düşüyor

  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

  Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Anne ve babalara müjde! Çocuk başına 200 TL ek ödeme için şartlar açıklandı...

Çocuk başına 200 TL ek ödeme için şartlar açıklandı...

Dünyada bir ilk olacak: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

Dev projede sona gelindi

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020? Emekliye promosyon veren bankalar!

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2020? Emekliye promosyon veren bankalar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.