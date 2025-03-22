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Esnafta bayram heyecanı başladı! '120 milyar liralık ciro bekliyoruz' Kasaptan marketlere kadar yoğunluk başladı...

22.03.2025 12:29
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Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, başta gıda ve giyim olmak üzere, birçok sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bu dönemde 120 milyar liralık ciro beklediklerini ifade ederek, "Tüm sektörlerde hareketlilik yaşanıyor" sözlerini kullandı.

Esnafta bayram heyecanı başladı! '120 milyar liralık ciro bekliyoruz' Kasaptan marketlere kadar yoğunluk başladı...

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, özellikle gıda ve giyim ürünleri satan mağazalarda bayram alışverişi heyecanı yaşanırken, esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramların esnaf için önemli dönemler olduğunu söyledi. Bayramlarda alışveriş yoğunluğunun arttığını ifade eden Palandöken, aile ziyaretleri ve tatil planları sebebiyle harcamaların artırdığına dikkati çekti.

TÜM SEKTÖRLERDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Söz konusu dönemlerde birçok sektörde alışveriş yoğunluğu yaşandığını dile getiren Palandöken, "Süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller, hurma, sebze ve meyve, pastırma, tatlı, şekerleme, kuruyemiş gibi ürünlere talebin arttığını görüyoruz. Son günlerde pastanelerden marketlere, kasaplardan bakkallara kadar tüm sektörlerde hareketlilik yaşanıyor" diye konuştu.

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120 MİLYAR LİRAYA VARAN CİRO

Palandöken, bayramlarda yeni kıyafet satın alma alışkanlığının devam ettiğinin altını çizerek, bu nedenle konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe de yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bayram ziyaretleri nedeniyle ikramlık ürünler, çikolata ve kahve satışlarının da gözle görülür düzeyde artacağını bildiren Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayramda en fazla hareketliliğin gıda ve giyim sektörlerinde yaşanacağını öngörüyoruz. Bu dönemde 100-120 milyar liralık ciro beklentimiz var. Umuyoruz ki bu bayram da hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için bereketli, bol kazançlı ve mutlu bir dönem olur. Ayrıca, artan alışveriş hareketliliği nedeniyle, merdiven altı ve kalitesiz ürünler piyasada daha fazla yer bulabilir. Tüketiciler fiyatı normalin çok altında olan ürünlere karşı temkinli olmalı, aldıkları ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve sertifikalarına mutlaka bakmalı."

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"SATIŞ İVMESİ GÖRECEĞİZ"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba da bayramların esnafın en fazla satış yaptığı dönem olduğunu belirterek, "Bu hafta satışlarda artış olacağını düşünüyoruz. Sezondan kaynaklı hem yazlık hem de kışlık ürünleri birlikte satacağız." dedi.

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Yeni sezonda ürün fiyatlarında çok fazla artış olmadığını anlatan Akbaba, şunları kaydetti:

"Satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldık. Hafta sonları yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu hafta giderek artan satış ivmesi göreceğiz. Vatandaşlarımız bu yıl 'basic' dediğimiz ürünlere daha çok ilgi gösterdi. Tüketicilerimiz bu bayram çok daha uygun fiyatlara giyinecekler, enflasyon oranında artış olmayacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı bayram
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