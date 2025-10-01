FİNANS

Esnaftan yeni adım! Fiyatlar düşürülecek: 230 liradan 69 lira kazanç

Esnaflardan yeni adım! Düşük komisyonla satış yapabilmek için esnaflar harekete geçti. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde yeni bir platform kurulacak ve komisyonsuz paket servisi ile daha düşük komisyonlarla satış yapılacak. İşte detaylar...

Cansu Akalp

E-ticaret platformlarından ve paket yemek sitelerindeki komisyonlardan şikayet eden esnaf harekete geçti. Esnaflar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde kendi platformunu oluşturmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre; Amaç ise esnafın düşük komisyonla satış yapabilmesini sağlamak.

DÜŞÜK KOMİSYONLA SATIŞ

Bu platform ile yeni bir ortak e-pazar yerinin oluşturulmasıyla tüm esnaf ve sanatkârların tek bir çatı altında toplanması, dijital pazarda yerlerini almalarının sağlanması ve düşük komisyonla satış yapılabilmesi hedefleniyor.

RESTORANLAR İÇİN DE KOMİSYONSUZ PAKET SERVİSİ

Restoranların komisyonsuz şekilde paket servis yapabileceği bir internet sitesinin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu yolla komisyon tutarlarının yemek ücretlerine yansıması engellenecek ve fiyatlar düşürülecek.

BİRÇOK HİZMETE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK

Bir başka platform da hizmet talepleri için olacak.

Tüketicinin temizlik, transfer ve tatil turlarına kadar birçok hizmete erişebilmesi de hedefleniyor.

Müşteriler eğitimden sağlığa, kiralamadan tamirciye kadar istedikleri esnafı bulabilecek.

230 LİRADAN 69 LİRA KAZANÇ

Sosyal medyada bir esnaf, ünlü paket yemek sitesinde yattığı 230 liralık üründen sadece 69 TL kazandığını iddia etmiş "Restoranda 150 TL’ye sattığımı burada 230 TL’ye satmama rağmen kâr bırakmıyor." demişti.

