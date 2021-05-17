Esnaftan yeni destek beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma, bugün sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Bugün yapılacak olan kritik kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara yönelik bir dizi destek açıklaması bekleniyor.

Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

YENİ GENELGEDE FAALİYETE GEÇECEK İŞ YERLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacak.