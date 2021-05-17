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Esnaftan yeni destek beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

17.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün itibari ile sona eren tam kapanmanın ardından dükkanlarını açan esnaf, kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya kilitlendi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik bir dizi destek planı açıklaması bekleniyor.

Esnaftan yeni destek beklentisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma, bugün sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Bugün yapılacak olan kritik kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara yönelik bir dizi destek açıklaması bekleniyor.

Esnafın taleplerinin başında tam kapanmanın bir daha olmaması geliyor. Tam kapanmanın bir daha olması halinde ise zararın devlet tarafından karşılanması talep edildi.

Borç ya da faizli erteleme yerine doğrudan karşılıksız destekte bulunulması esnaf tarafından istenen bir diğer talep olarak öne çıktı.

Esnaflar dükkanlarını açamadıkları için aldıkları borçları ödeyememekten yakınırken mevcut borçların yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini istedi.

SGK prim borçlarına yönelik de esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kolaylık istiyor.

YENİ GENELGEDE FAALİYETE GEÇECEK İŞ YERLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacak.

KAHVEHANELER VE SPOR SALONLARI YİNE KAPALI

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

– Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, – İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

– Hamam, sauna ve masaj salonları,

– Lunaparklar ve tematik parklar.

RESTORAN VE KAFELERİN DURUMU

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.

YENİ GENELGEDE AVM'LER HAFTA İÇİ AÇIK

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

MARKETLERDEKİ İNDİRİMLER EN AZ BİR HAFTA OLACAK

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılacak.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

PAZAR YERLERİ HAFTA SONU KAPALI OLACAK

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek, görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak, içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

ÇAY OCAKLARI ESNAFA SERVİS YAPABİLECEK

Çay ocakları masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

"Normalleşme Genelgesi" | Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanmadan sonraki kabine toplantısında ne kadar çıkacak?


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koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı sgk Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma
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