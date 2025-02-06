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Esnek çalışmanın detayları belli oluyor! Milyonları ilgilendiren düzenleme, yeni modelin adımları atılmaya başlandı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 13:28
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Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma modeli ile ilgili detayları aktarmıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrası sürecin nasıl işleyeceği, hangi sektörlerde esnek çalışma modelinin kullanılacağı merak ediliyorken konu ile ilgili detaylar öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Esnek çalışmanın detayları belli oluyor! Milyonları ilgilendiren düzenleme, yeni modelin adımları atılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında esnek çalışma modeli ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Işıkhan, pandemi ile beraber hibrit, uzaktan çalışma ve esnek çalışma düzeninin hayatlarımıza girdiğini belirterek, yeni nesil çalışma modellerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

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Konu ile ilgili detaylar merak edilirken CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, çalışma saatleri ile beraber aynı zamanda esnek çalışmada iş hukuku, meslek hastalıkları, sendika üyeliği gibi birçok düzenleme konusundaki boşlukları giderecek yasal çerçeve ortaya konulacak.

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MOTOKURYELER İÇİN DÜZENLEME

Motokuryelerin hangi sigorta koluna bağlı olacağına, iş kazası durumunda hangi kanuna tabi olacakları netleştirilecek. İş kazası geçirdiklerinde hangi sigorta koluna tabi olacaklarına yönelik netlik bulunmuyor. İş ilişkisi açısından bağımlı olmaları nedeniyle sigortalarının işverene bağlı olarak yatırılması gerekiyor. Bu konuda da düzenleme yapılacak.

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ESNEK ÇALIŞMADA EŞİT MUAMELE ETKİSİ

Esnek çalışma modelinin hayata geçirilmesi ile beraber eşit muamele ilkesine uygun olarak yıllık ücretli izin, hafta tatili, günlük dinlenme süresi, kreş gibi haklardan yararlanmaları güvence altına alınacak.

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YASA İLE ÖNLENECEK

Yapılacak düzenleme ile beraber tam zamanlı çalışanların kazanılmış haklarında herhangi bir kayıp yaşanmazken aynı zamanda tam zamanlı çalışmadan hibrit, esnek çalışmaya geçen personelin kazanılan haklarında geriye gidiş yasal düzenleme ile önlenecek.

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EVDEN ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Çevrimiçi olarak dijital platformlarda çalışanların evde geçirdikleri kazalar da iş kazası olarak kabul edilecek. Uzaktan çalışanların sendikal örgütlenmesi, bireysel toplu sözleşmelerine ilişkin yasal boşluklar da giderilecek. Evde bilgisayar başında çalışan çalışan birinin sandalyesinden düşüp ayağını kırması iş kazası olarak kabul edilecek.

DOĞUM TEŞVİKİ İÇİN KREŞ İMKANLARI

Nüfus artış hızının düşmesi, doğurganlıktaki yavaşlama gibi nedenlerden dolayı çalışan kadınlar, eğitimi süren gençler, dezavantajlı gruplar için çalışma saatlerinde esneklik sağlanacak. Yarı zamanlı çalışmaya yönelik yasal düzenleme yapılmıştı ancak ayrıntıları içeren yönetmeliğin yapılması gerekiyor.
Çalışma hayatındaki kadınların doğumu teşvik edecek uygulamalar olacak, kreş imkanları artırılacak. Kadınların hem işgücünden uzaklaşmaması hem de çocuk sahibi olması teşvik edilecek.

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DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Esnek çalışanların prim günleri, analık yardımı gibi haklara erişiminde kolaylık sağlanacak. Emsal işçilerle farklı işleme tutulmalarına geçit verilmeyecek şekilde denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Esnek çalışanların İŞKUR’un mesleki eğitimlerinden yararlanması sağlanacak, bu kapsamda çalışanlara yönelik bir veri tabanı kurulacak.

AYKIRI UYGULAMALARA MÜDAHALE

Esnek çalışma biçimleri etkinleştirilirken, eşit işlem yükümlülüğüne ilişkin aykırı uygulamalar önlenecek. İş Kanunu’nda yer alan “emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz” hükmüne aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

Çalışma saatleri kısalıyor, bu sektörlerde çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri kısalıyor, bu sektörlerde çalışanlar dikkat!
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı esnek çalışma
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