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‘Esnekliğe sahibiz’ diyerek duyurdu: Bakan Dönmez’den petrol ve doğal gazda sevindiren açıklama

16.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu. Türkiye’nin doğal gaz tedarikine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, “Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. 2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarının da 1 milyon varile çıkacağını söyledi.

‘Esnekliğe sahibiz’ diyerek duyurdu: Bakan Dönmez’den petrol ve doğal gazda sevindiren açıklama

Tüm dünyada enerji krizi devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kritik bir bilgilendirme yaptı. Bakan Dönmez buradaki konuşmasında enerjide kuruluş güçten, doğal gaz tedarikine kadar merak edilen konulara açıklık getirdi.

“Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW’a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276’ya ulaşmıştır” diyen Bakan Dönmez, “2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32’si kömürden, yüzde 22’si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir” bilgisini paylaştı.

DOĞAL GAZ TEDARİKİNDE SORUN YOK

Doğal gaz tedarikine ilişkin de konuşan Bakan, “Farklı kaynaklardan istediğimiz zamanda ve miktarda doğal gaz temin etme esnekliğine sahip olduğumuzdan arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"MAKUL GEREKÇELER İLE AÇIKLANAMAYAN ENERJİ FİYATLARI..."

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacak. Kullandığımız doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir. Ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülke konumundayız"

PETROL REZERVLERİ

"Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur" diyen Dönmez, "Hedefimiz cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır" şeklinde açıklamada bulundu.


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