FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eşyalı daire kiralayanlar dikkat! Yargıtay 'hapis cezası var' dedi: Sakın bunu yapmayın…

Eşyalı daire kiralayanlar dikkat! Yargıtay 'hapis cezası var' dedi: Sakın bunu yapmayın…

19.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, eşyalı kiralık evden ayrılırken evden eşya alınmasına yönelik ses getirecek bir karara imza attı. Üç günlüğüne eşyalı daire kiralayan üç kadın kira bitimi sonunda evden ayrılırken kombiden nevresime kadar eşyaları yanında götürdüğü ortaya çıktı. Yargıtay bunun 'güveni kötüye kullanma' suçu oluşturduğuna hükmederken, suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.

Eşyalı daire kiralayanlar dikkat! Yargıtay 'hapis cezası var' dedi: Sakın bunu yapmayın…

İddiaya göre üç kadın, üç günlüğüne eşyalı kiralık evi kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombiyi koli içerisinden alan üç kadın, üç gün sonra sırra kadem bastı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlığı 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi.

NEVRESİMDEN KOMBİYE KADAR YANLARINDA GÖTÜRMÜŞLER

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde bulunan henüz takılmamış koli içerisinde bulunan 2 bin TL tutarlı bir adet kombiyi ve kullanılmamış iki adet toplam değeri 100 TL olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda, sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle, eylemin son yasal düzenlemelerle uzlaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3600 ek gösterge için flaş talep3600 ek gösterge için flaş talep
Arabası olanlar dikkat! Açıklama geldi! 2 katına çıkarıldıArabası olanlar dikkat! Açıklama geldi! 2 katına çıkarıldı
Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle!

Dev bankadan altın için yeni tahmin

Dev bankadan altın için yeni tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.