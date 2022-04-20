FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Et fiyatı için şoke eden sözler! '200 TL olacak' dedi ve açıkladı: Kıyma, kuşbaşı...

Et fiyatı için şoke eden sözler! '200 TL olacak' dedi ve açıkladı: Kıyma, kuşbaşı...

20.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gündeminde yer alırken, et üreticilerinden kötü bir haber geldi. Maliyetlerin altında ezilen üretici yaz aylarında kıyma fiyatlarının 200 lirayı görebileceğini ifade etti. ürkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise maliyetler artışının yüzde 50'lere ulaştığını söyleyerek, "Satış fiyatlarımız maliyet fiyatlarının çerçevesinde" açıklamasını yaptı.

Et fiyatı için şoke eden sözler! '200 TL olacak' dedi ve açıkladı: Kıyma, kuşbaşı...

Kırmızı et fiyatları için tartışmalar devam ederken Tarım Kredi’den dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre yem fiyatlarına 6 gün içinde ikinci bir zam daha yapıldı. Yem fiyatlarına gelen zamlar süt üreticisinin zararını artırırken, süt hayvancılığını da etkiliyor. Süt fiyatı yem maliyetini karşılamazken, anaç hayvanlar mecburi olarak kesime gönderiliyor.

Et tüketimindeki düşüşe yeni formüller aranırken son olarak Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni bir karar alındığı duyuruldu. Kararın piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlandığı açıklandı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, kesimi ve satışı yapılan sığırlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Kırmızı et fiyatları için üreticilerden flaş çağrı: 'Zincir marketlerin satın alma müdürleri araştırılsın'Kırmızı et fiyatları için üreticilerden flaş çağrı: 'Zincir marketlerin satın alma müdürleri araştırılsın'

“DESTEK DOĞRU RAKAM YANLIŞ”

Konuya ilişkin açıklama yapan et üreticileri destekleri doğru bulurken rakamların yanlış olduğunu ifade ediyor. Yakın bir dönemde karkas et fiyatlarında yüzde 25 artış bekleyen üreticiler, yazın kıymanın kilosunun 200 lirayı görebileceğini belirtti. Et ve sütteki arz sıkıntısı ithalat seslerini yükseltirken, üretici bu duruma çözüm olmayacağı gerekçesi ile soğuk bakıyor. İthalatın çözüm olmayacağını savunan üreticiler kredilerde desteklerin arttırılması gerektiğine inanıyor.

kasap

Habertürk TV’ye konuşan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Derneği Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, et fiyatlarına eskiden yılda bir zam yapıldığını anımsatarak, bunun önce 6 aya sonrada 1 aya indiğini dile getirdi. Çelik, “Sonra bakıldı ki kimse buna ses çıkarmayınca zamlar haftalık yapılmaya başlandı. Ancak son dönemde market reyonlarında etiketler günübirlik değişmeye başladı. Biz burada güçlü bir lobinin olduğunu gördük. Eskiden kilo ile et alırken bugün gram ile alamayan var. Küçükbaş hayvanda yüzde 20, yüzde 30 fire olduğu için bunu fiyatlara koymak zorunda olduğunu söylüyorlar. Kıymanın fiyatı 100 TL’yi, kuşbaşının fiyatı 110 TL’yi, pirzolanın fiyatı 130 TL’yi geçmemelidir. Kâr marjının da biraz vicdani olması lazım” dedi.

Çelik ayrıca, "Aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım" talebini yineledi.

Feature3

DERNEKLER TERS DÜŞTÜ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, “Türkiye’de bir karkas fiyatı var ve bu fiyatın üzerinde de maliyet yükü var. Ama bu maliyet yükünün karşılığında dile getirilen rakamlardan satış mümkün değil. Ama gelinen noktada 85 liraya karkas et alım-satımı yapılıyor. Maliyet bahsedilen rakamların çok üstünde. ‘Pirzola 130 lira olması lazım’ deniliyor ancak yüzde 40 kemik firesi çıkıyor. Yapıldıktan sonra tarttığımızda daha yüksek paralara satmak zorundayız. Kıyma ve kuşbaşı gibi kemiksiz etlerde 110 lira gibi maliyetlerimiz var. Bir takım etler pahalıya satılıyor ama o etlerin karkas üzerindeki payı sadece yüzde 7,5. Vatandaşın en çok talep ettiği ürün kıyma ve kuşbaşı. Esnaf bunu en düşük ölçüde tutmaya gayret gösterir” dedi.

meat-case_FL_Stauffers_Fall2015_025-ZF-10681-50206-1-001-026-1

"FİYATLAR MALİYET ÇERÇEVESİNDE"

“Bizim burada hedef edilmemizin anlamı yok. Et fiyatlarını organize eden satış noktası değildir. Vatandaşın bir satın alma gücü var. Bunu herkes biliyor” diye konuşan Yalçındağ şunları söyledi:

“Bu nokta geçildiğinde biz eti kime satacağız. Bunun bilincinde olan insanlarız. 1’e alıp 10’a satma diye bir şey söz konusu değil. Burada yüzde 50’lik bir maliyet faktörü var. Büyükbaş hayvanda yüzde 20 kemik yapısını çıkarıyorsunuz. Daha sonra kalanın üzerinden yenmeyecek kısımları ayıklıyorsunuz. Satış süresi boyunca da fire veriliyor. İş yerinin kirası, elektrik parası, işçi parasını alt alta koyup topladığınızda satış fiyatlarımız maliyet fiyatlarının çerçevesinde. Kimse fahiş fiyata mal satan insan, vatanını milletini sevmeyen insan diye suçlanacak yapıda esnaf kesimi değiliz.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cihaz bedelleri iade edilecek mi?Cihaz bedelleri iade edilecek mi?
Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...
En düşük maaş 8.662 TL olacak! En düşük maaş 8.662 TL olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

İlk çıktığında 500 liraydı, şimdi kilosu 20 lira!

İlk çıktığında 500 liraydı, şimdi kilosu 20 lira!

Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti

Fiyatlar yüzde 50 arttı! Vatandaş akın etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

Gerçek olmadığını düşünüyorlar! “Fazla güzelim”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.