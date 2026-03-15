Et fiyatını yarı yarıya düşürünce akın ettiler: Bayram öncesi yoğunluk

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışverişe koştu. Şubeleri bulunan bir zincir market et reyonunda yüzde elli indirime gitti. Kampanya kapsamında dana kıymanın kilosu 599 liraya düşerken, bayram şekeri ve tekstil ürünlerinde de indirimler yapıldı. Fiyatı düşen ete hücum eden vatandaşlar İstanbul Beylikdüzü'ndeki markette uzun kuyruklar oluşturdu. Çocukların ise bayram öncesi tercihi yine şekerler oldu.

Alıverişe gelen Mevlüt Işık vatandaş, "Bayram alışverişi yapıyorum. İyi gidiyor. Fiyatlar normal. Genelde buradan alışveriş yapıyorum. Uygun olan yerleri tercih ediyorum" dedi. Abdulkadir Karabulut isimli bir diğer vatandaş ise "Bayram alışverişi yapıyoruz. Mecburen yapacağız. Gayet iyi gidiyor. Fiyatlar daha uygun diğer yerlere göre" diye konuştu. Bayram alışverişine gelen Cesim Çelik ise "Bayram için geldik. Fiyatlar gayet uygun bütçemize uyuyor. Et var tavuk var, bayram şekeri var yağ var sepette" şeklinde konuştu.

"ET FİYATLARI NORMAL"

Bayrama doğru hazırlıklarına başladığını belirten Dilan Aktaş isimli bir vatandaş ise, "Et fiyatları normal burada. Burası uygun. Esenyurt'ta oturuyorum. Kasaplarda daha pahalı buradan alışveriş yapıyoruz. Bayram şekeri gibi eksiklerimi de aldım. Etimizi de sürekli buradan alıyoruz" dedi.

Ailesiyle alışverişe gelen minikler de, bayram alışverişinde en çok şeker almayı tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır