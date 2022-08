Et ve Süt Kurumu duyurdu! Karkas et alım fiyatları artırıldı

Bayram sonrası fiyatların düşmesi beklenen kırmızı et fiyatlarına 10 liralık zam gelmesi hem vatandaşı hem de kasap esnafını şaşırtmıştı. Bakan Kirişçi geçen hafta kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Ve kuzu etine yüzde 25 indirim yapılacağını duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler çerçevesinden et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını arttırdı. Piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını açıklayan ESK, kuzu karkas alım fiyatı 88 TL/kg’dan 90 TL/kg’a çıkardı.

ESK'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az 92 TL/kg olarak belirlenmiştir.

Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükselmiştir.

Piyasa fiyatları kurumumuzca günlük olarak takip edilmektedir.

ESK bugünden (08.08.2022) geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan, primlerle 90 TL/kg’a çıkarmıştır.

ESK’nın piyasanın düzenlenmesine yönelik aldığı tedbirler hem üretici hem de tüketici memnuniyetini sağlamak içindir.

Bu bağlamda, ESK’nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz."