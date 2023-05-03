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Et ve Süt Kurumu’ndan yeni hamle! Kırmızı et fiyatları böyle ucuzlayacak! Kasaplarda kıymanın ve kuşbaşının kilosu ne kadar olacak?

03.05.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı etteki artışları önlemeyi planlayan Et ve Süt Kurumu, İstanbul ve Ankara'daki marketlerle yaptığı anlaşmanın ardından Kasaplar Federasyonuyla da imzayı attı. Kurum kasaplara da et tedarik edecek. ESK ve Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, federasyon üyesi kasaplara uygun fiyattan kırmızı et sağlanacak. Peki kasaplarda Et ve Süt Kurumu’nun ucuz eti kaça satılacak? İşte detaylar…

Et ve Süt Kurumu’ndan yeni hamle! Kırmızı et fiyatları böyle ucuzlayacak! Kasaplarda kıymanın ve kuşbaşının kilosu ne kadar olacak?

Kırmızı et fiyatlarının ucuzlaması için dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor.Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

ESK’DAN ALINAN KIRMIZI ET NE KADARA SATILACAK?

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek. Et ve Süt Kurumu’nun kombina ve kesimhanelerinden et satın alabilecek olan kasaplar da kıymanın kilosunun 200-210 TL, kuşbaşının ise 220-230 bandında satılması bekleniyor.

ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BAŞVURU YAPILACAK

Türkiye Kasaplar Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nin ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.

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Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.

AA

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Kasap kırmızı et Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatları kıyma

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