FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Et ve Süt Kurumu'ndan yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklama

Et ve Süt Kurumu'ndan, kurumun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklama
Hande Dağ

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan Kamuoyu Açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur.

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır.

Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir.

Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Et ve Süt Kurumu ndan yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklama 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandıe-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 51 milyar lira tasarruf sağlandı
Gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar düzenlendiGıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Et ve Süt Kurumu iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.