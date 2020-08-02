Ethereum nedir, ne zaman çıktı? Ethereum kar sağlar mı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından Ethereum, 340 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı haberlerde yer aldıktan sonra vatandaşlar Ethereum nedir araştırmasına başladı. Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Ethereum hakkında merak edilenleri araştıranlar Ethereum ne zaman çıktı sorusuna da cevap arıyor. Peki Ethereum ne anlama gelir? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir? Ethereum ne zaman çıktı? İşte Ethereum hakkında merak edilenler... ETHEREUM NEDİR? Ethereum'ın kar etmesinin ardından merak edilen konulardan birisi de Ethereum nedir sorusu oldu. Ethereum açık kaynaklı, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler. ETHEREUM'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR, NASIL KULLANILIR? Ethereum yükselişinin ardından Ethereum'a yatırım yapmak isteyen vatandaşlar; Ethereum nasıl kullanılır, Ethereum'un özellikleri nedir sorularıyla gündeme geldi. Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

ETHEREUM ETİMOLOJİSİ Ethereum ilk olarak 2013 yılında Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılmıştır. Vitalik Buterin 2013 yılının sonlarında ethereum'u kullanıma sundu. Vitalik Buterin hem programcı hem de kripto para araştırmacısı olarak hayatına devam eden bir kişidir.

Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Sistem, 30 Temmuz 2015’te, 11.9 milyon coin değerindeki “ön madencilik” ile çalışMayısa başlamıştır. Bu, toplam dolaşım kaynağının yaklaşık %13’ünü oluşturur. ETHER'DEN ETHEREUM'A GELİNEN SÜREÇ 2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında %13,000 büyüdü. Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı. ETHEREUM VE BİTCOİN ARASINDAKİ FARK NEDİR? Kripto para araştırmacıları ve takipçilerinin merak ettiği konulardan birisi de Ethereum ve Bitcoin benzerliğinin olup olmadığı konusu. Bitcoin ile Etherium'un arasında bir fark var mı sorusunu soran vatandaşlara, Ethereum, çeşitli yönlerden Bitcoin’den (Ocak 2018 itibarıyla en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimi) farklı olduğunu belirtelim. Ethereum blok süresi ne kadar? Ethereum madenciliğinin özelliği nedir? Ethereum ve Bitcoin fiyat karşılaştırmaları nasıldır

İşte Ethereum ve Bitcoin arasındaki farklar! Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır. Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer. Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır. Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir. Ethereum karlı mı? Ethereum kar sağlar mı? Ethereum gaz ünitelerinin her birinin bir işlemde belirtilebilecek bir fiyatı vardır. Bu, tipik olarak Gwei olarak ölçülür. Bitcoin işlemleri genellikle Satoshi'nin bayt başına belirttiği ücretlere sahiptir. İşlem ücretleri, genellikle Ethereum için Bitcoin'den daha düşüktür. Aralık 2017’de, Ethereum’un ortalama işlem ücreti, 0.33 dolara karşılık gelirken, Bitcoin için bu değer 23 dolara karşılık gelmiştir.