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'Etiketine bakmıyorum! Beğendiğimi satın alıyorum' Ünlü oyuncunun 'Parasız kaldın mı, ekonomik durumun hep mi iyiydi?' sorularına yanıtı gündem oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 15:02
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Ünlü oyuncu Murat Aygen, konuk olduğu programda maddiyata dair sorulara verdiği yanıtlarla gündem oldu. "Hep mi ekonomik durumunuz çok iyiydi?" sorusuna önce "Yo, birkaç gün kötü olduğu oldu" deyip sonra da "Ben her şeyi kendim yaptım. Dolayısıyla tabii ki oldu" yanıtını verdi. "Hiç parasız kaldınız mı?" sorusunu ise "Şu anda yok mesela evden çıkarken hiç almamışım, şu an parasızım" şeklinde cevapladı. Aygen, alışverişte etiketine bakmadan beğendiğini satın aldığını söylemesiyle de dikkat çekti.

'Etiketine bakmıyorum! Beğendiğimi satın alıyorum' Ünlü oyuncunun 'Parasız kaldın mı, ekonomik durumun hep mi iyiydi?' sorularına yanıtı gündem oldu

Ünlü oyuncu Murat Aygen, katıldığı programda özellikle maddiyat konusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Global'de Ferit Ömeroğlu İle Olduğu Gibi programına konuk olan oyuncu Murat Aygen'in sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

"HEP Mİ EKONOMİK DURUMUNUZ ÇOK İYİYDİ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

"Hep mi ekonomik durumunuz çok iyiydi?" sorusu üzerine Aygen "Yo, birkaç gün kötü olduğu oldu yani. Ben her şeyi kendim yaptım. Dolayısıyla tabii ki oldu canım, yani. Ben her yerde bulundum, her şeyin içine girdim çıktım. Hala da her şeyin içine girip çıkabilirim" dedi.

"BEĞENDİĞİM ŞEYİ SATIN ALIYORUM"

"Alışverişe gittiğinde hiç etiketine baktığın filan oluyor mu?" sorusuna ise Aygen şöyle cevap verdi: "Etiketine baktığım olmuyor. O bir şey değil mi, aşama. Beğendiysem bir şeyi onu satın alıyorum"

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"HİÇ PARASIZ KALDI MI?"

"Hiç parasız kaldı mı Murat Aygen?" sorusu üzerine Murat Aygen "Tabii ki şu anda yok mesela, evden çıkarken hiç almamışım, şu an parasızım" dedi.

Bunun üzerine Ferit Ömeroğlu "Siz zenginler cebinizde para taşımıyorsunuz" deyince Aygen "Öyle mi oluyor?" diye sordu. Ömeroğlu "Bilmiyorum" dedikten sonra Aygen "Biz zengin değiliz canım. Yani nereden baktığına bağlı" şeklinde cevap verdi.

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Bunun üzerine Ömeroğlu "Maddiyat yüzünden yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı şu an?" diye sordu. Aygen ise "Yok. Zamanla ilgili sorunlarım var. Maddiyatla ilgili bir şey yapamıyor olamazsın ya, bir çözümünü bulursun illaki onun. Ne yapmak istiyor olabilirsin yani mesela?" şeklinde cevapladı.

Ömeroğlu "Atıyorum şimdi x gelir modeline sahip bir mesleği icra eden biri dünyayı gezmek istiyor olabilir ve gezemez" deyince Aygen "Dünyayı gezen x altı, - x şeyinde olan bir sürü çocuk var tanıdığım. Hatta takip bile ediyorum Instagram'da" yanıtını verdi. Ömeroğlu ise "Ya şöyle abi yani çok lüks bir şey almak, sanatsal bir tablo 10 milyon dolarlık bir tablo almak isteyebilir asgari ücretle çalışan biri, alamaz ya" dedi. Aygen ise "Onu isteyemez işte o da" ifadelerini kullandı.

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"He hayalin de matematiği mi olmalı?" diye sonra Ömeroğlu'na Aygen "Tabii. Hayalin de bir matematiği var. Ama yani bir şey yapmak isteyen herkes bir şey yapabilir. O çok net yani. Birisi yaptıysa sen de yapabilirsin. Ben öyle inanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Aygen alışveriş
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