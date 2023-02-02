Etiketler değişiyor! Tek tek dolaşıp kontrol ettiler... O yanıltıcı detaya dikkat çekti: 'Yarım' yazısı ve rakam...

Samsun'un İlkadım ilçesinde kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması ve terazi muayenesi gibi hususları inceledi. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyen şartlarına uygun hareket edilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

"ETİKETTE 'YARIM' YAZISI RAKAMDAN DAHA KÜÇÜK YAZILIYOR"

Yapılan denetime katılan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı yaptığı açıklamada, “Etikette ‘yarım’ yazısı rakamdan daha küçük yazılıyor. Burada ilk görünen rakam oluyor. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda. O etiket tüketiciyi yanıltıyor, aldatıyor. Okunurluğu olmayan etiketlere ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Bu konuda yönetmelik var. Etiketlerin şekli ve uygulanması gereken kuralları tüm semt pazarlarımızda ekiplerimizle denetlemeye devam edeceğiz“ dedi.

"TEK TİP ETİKET UYGULAMASIYLA YANLIŞ ANLAMALARA SON VERECEĞİZ"

Semt pazarlarında tek tip etiket uygulamasını hayata geçireceklerini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tek tip etiket uygulamasının iki temel amacı var. Eksik, tutarsız ya da yanlış ürün ve fiyat bilgilerinin önüne geçmek ve yöresel ürünlerin değerini korumak. Pazarlarda elle hazırlanan etiketlerde özellikle rakam ile yazıların ayırt edilmesiyle süregelen bir sorunun daha çözümüne dair önemli adım atacağız. Amacımız kent kimliğinin önemli bir parçası olan pazar yerlerinin mekansal kalitesinin artırarak, semt sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmesinin sağlamak” diye konuştu. (İHA)



