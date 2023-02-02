FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Etiketler değişiyor! Tek tek dolaşıp kontrol ettiler... O yanıltıcı detaya dikkat çekti: 'Yarım' yazısı ve rakam...

Etiketler değişiyor! Tek tek dolaşıp kontrol ettiler... O yanıltıcı detaya dikkat çekti: 'Yarım' yazısı ve rakam...

02.02.2023 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı. Ekipler, pazar yerlerinin temizliğine ek olarak pazarcı esnafının fiyat etiketlerini ve ölçü-tartı aletlerini kontrol etti. Zabıta Müdürü Şeref Sarı, etiketlerdeki yanıltıcı detaya dikkat çekerek okunurluğu olmayan etiketlere müdahale ettiklerini söyledi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise tek tip etiket uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı.

Etiketler değişiyor! Tek tek dolaşıp kontrol ettiler... O yanıltıcı detaya dikkat çekti: 'Yarım' yazısı ve rakam...

Samsun'un İlkadım ilçesinde kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması ve terazi muayenesi gibi hususları inceledi. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyen şartlarına uygun hareket edilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

f4db19f6-6a0b-4e82-8888-51dc636d355d

"ETİKETTE 'YARIM' YAZISI RAKAMDAN DAHA KÜÇÜK YAZILIYOR"

Yapılan denetime katılan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı yaptığı açıklamada, “Etikette ‘yarım’ yazısı rakamdan daha küçük yazılıyor. Burada ilk görünen rakam oluyor. Pazarcı etikete büyük yazdığı rakama ürünü satmak zorunda. O etiket tüketiciyi yanıltıyor, aldatıyor. Okunurluğu olmayan etiketlere ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Bu konuda yönetmelik var. Etiketlerin şekli ve uygulanması gereken kuralları tüm semt pazarlarımızda ekiplerimizle denetlemeye devam edeceğiz“ dedi.

53842210-a764-4104-846a-a52253a172b5

"TEK TİP ETİKET UYGULAMASIYLA YANLIŞ ANLAMALARA SON VERECEĞİZ"

Semt pazarlarında tek tip etiket uygulamasını hayata geçireceklerini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Tek tip etiket uygulamasının iki temel amacı var. Eksik, tutarsız ya da yanlış ürün ve fiyat bilgilerinin önüne geçmek ve yöresel ürünlerin değerini korumak. Pazarlarda elle hazırlanan etiketlerde özellikle rakam ile yazıların ayırt edilmesiyle süregelen bir sorunun daha çözümüne dair önemli adım atacağız. Amacımız kent kimliğinin önemli bir parçası olan pazar yerlerinin mekansal kalitesinin artırarak, semt sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmesinin sağlamak” diye konuştu. (İHA)

20aae933-9d39-487b-a7d0-0afbc8e42df5

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı! İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

fc8be12c-5d0b-47b7-9e07-a8894c93084b

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK'ta dev fırsatlar: 3 kilo deterjan 49 satılacak!ŞOK'ta dev fırsatlar: 3 kilo deterjan 49 satılacak!
Uzman isimlerden 1261 gün uyarısıUzman isimlerden 1261 gün uyarısı
Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun! Yarın açıklanacak! Altın yatırımcıları hazır olun!
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Samsun İlkadım etiket semt pazarı semt pazarları

En Çok Okunan Haberler

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Memur ve emekli maaşına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

Memur ve emekli maaşına artış müjdesi! 3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Metin Uca ve Barbaros Şansal, havalimanında gözaltına alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.