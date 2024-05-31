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Etten sonra sıra onda! "İflasa doğru gidiyoruz" diyerek çağrı yaptılar!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 08:54
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Kırmızı et fiyatlarındaki artışa ithal etle çözüm bulunmaya çalışılırken bu kez kriz çanları süt için çalıyor. Üreticiler belirlenen fiyatların maliyetlerini karşılayamadığını belirtiyor ve çiğ süt fiyatlarında güncelleme istiyor.

Etten sonra sıra onda! "İflasa doğru gidiyoruz" diyerek çağrı yaptılar!

Ulusal süt konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını 14 lira 65 kuruş olarak belirledi. Üreticiler belirlenen fiyatın maliyetlerini zor karşıladığını belirtti. Çoğu süt üreticisi hayvanlarını satarken etten sonra sütte de ithal edilme yolu açılabilir. Üreticiler çiğ süt fiyatlarının artırılmasını talep ederken, "Ufacık bir şişe su maalesef sütten daha pahalı. İflasa doğru gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

"HAYVANLARA YETERLİ BAKILAMIYOR, YETERLİ SÜT ALAMIYORUZ"

Etten sonra ithal süt tehlikesi de kapıda. Sözcü TV'ye konuşan, İzmir Bergama'daki süt üreticileri,"Üretici üretimiyor, hayvanlara istediği kadar bakamıyor, yeterli süt alınamıyor o yüzden." diye konuştu.

ÜRETİCİLER HAYVANLARI SATIYOR

Raflarda sütün litre fiyatı arttı. Üreticiler hayvanını satıyor. Üreticilere göre açıklanan fiyat artan maliyeti karşılamaya yetmiyor. Sütün getirisi artan yem fiyatlarının gerisinde kaldı.

Bir kilo arpa 7 TL iken 50 kiloluk yem çuvalının fiyatı 600 lira civarında. Üreticiler, "Sütü Türkiye'de bitirip ithal süt mü getireceğiz et gibi" düşüncesini dile getirdi.
Süt fiyatlarında güncelleme yapılması talep edildi.


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süt kırmızı et çiğ süt fiyat
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