Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek GSYH'sine ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Böylece, açıklanan son veriler, ocak ayındaki öncü verilerle aynı seviyeyi korudu.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ocak'ta açıklanan öncü verilerde ise AB'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış göstermişti. AB büyüme verilerinin yukarı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, 2023'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Estonya, Finlandiya ve Romanya'da yüzde 0,4, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.

GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Estonya'da yüzde 3, Finlandiya ve Avusturya'da yüzde 1,3, Hollanda'da yüzde 0,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi. İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





