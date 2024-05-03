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Euro Bölgesi'nde işsizlik martta sabit kaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 12:55
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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi. Euro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik, martta değişmeyerek sabit kaldı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Euro Bölgesi'nde işsizlik martta sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,1 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta yüzde 6'ya geriledi.

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,2, İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3 ve İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 87 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 858 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 259 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

(AA)

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işsizlik Avrupa
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