Euro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, yıllık bazda da yüzde 0,1 azaldı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 2,4 ile Slovakya'da, yüzde 1,9 ile Bulgaristan ve Avusturya ve yüzde 1,7 ile Portekiz'de görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Letonya'da, yüzde 3,1 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ve yüzde 2,7 ile Danimarka'da belirlendi.







