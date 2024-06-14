Euro Bölgesi nisanda 15 milyar Euro ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 222,1 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 0,3 yükselerek 208,1 milyar Euro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 14 milyar Euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 247,5 milyar Euro, ithalat da yüzde 1,8 yükselişle 232,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası nisanda 15 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45,9 milyar Euro ile ABD, 29,4 milyar avro ile İngiltere, 19,2 milyar Euroile Çin, 18,4 milyar Euro ile İsviçre ve 9,7 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 40,3 milyar Euro ile Çin, 28,8 milyar Euro ile ABD, 13,7 milyar Euro ile İngiltere, 11,8 milyar Euro ile İsviçre, 8,7 milyar Euro ile Türkiye ve 8,2 milyar avro ile Norveç oldu.

(AA)





