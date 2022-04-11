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Ev alacaklar dikkat! TÜİK, konut fiyatlarını belirleyen o veriyi açıkladı: Yüzde yüze yakın arttı

11.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK şubat ayı inşaat maliyeti verilerini açıkladı. Ev fiyatlarını doğrudan etkileyen o veriye göre inşaat maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı.

Ev alacaklar dikkat! TÜİK, konut fiyatlarını belirleyen o veriyi açıkladı: Yüzde yüze yakın arttı

Ev fiyatları üzerinde belirleyici olan en kritik veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 87,91

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Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71 arttı.

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