Ev bütçesini alt üst eden 5 gizli harcama

Aile bütçesini kontrol altında tutmak, mecburi olarak yapılan düzenli ödemeleri zamanında yapabilmek ve diğer başka harcamalar ya da aniden meydana gelen sağlık ve benzeri masrafları karşılayabilmek için doğru bir aile bütçesi planlaması yapılmalıdır. Belli bir zaman aralığında eve ne kadar para girip çıktığını takip etmek, bir denge planı hazırlamak, ev bütçesini oluşturmak ve kontrol altına alabilmek için son derece önemlidir.
Bir evin bütçe planlamasını yapabilmek için birkaç madde uygulamak gerekir. Ayrıca gereksiz olduğu tespit edilen harcamalardan kaçınılmalıdır. Ailenin, hane halkının mali hedeflerine ulaşabilmesi için de son derece önemli olan ev bütçesi planlaması aile üyelerinin ya da o evde yaşayan herkesin önceliklerini doğru bir şekilde belirlemesi ile oluşturulur. Gelir ve giderleri doğru hesaplamak ve harcamalar ile ilgili herkesin uyduğu bir plan yapmak da ev bütçesini sağlayabilmek için önemli ve gereklidir. Ev bütçesi için şu adımlar uygulanmalıdır:
Temel ev giderlerinden kasıt genel olarak aylık mutfak masrafları, varsa kira bedeli, elektrik – su- doğalgaz gibi faturaların düzenli ödemeleridir. Bunun dışında öğrenci varsa okul masrafları, yol masrafları da temel giderler listesinde yer almalıdır. Okulu olan aile bireylerinin varsa okul taksitleri, araç gereç giderleri ve servis ya da yol giderleri de listede bulunmalıdır. Tasarruf planı yapmak da ev bütçesini dengede tutabilecek bir planlamadır. Ev bütçesinde tasarruf yapabilmek için en pratik yollardan bazıları şunlardır:
Ev bütçesi planlarken ya da tasarruf yapma planı uygulamaya çalışırken bazı masraflar bütçeye ciddi zararlar verebilmektedir. Gereksiz harcamalar yapmak hem mevcut ev bütçesine zarar verir hem de ailenin gelecek planlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bütçeyi alt üst eden beş gizli harcama şu şekilde sıralanabilir:
Plansız olarak alışveriş yapmak