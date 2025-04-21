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Ev bütçesini alt üst eden 5 gizli harcama

Yapılan alışverişler, düzenli ve sürekli olarak artan fiyatlar ve giderler, faturalar ya da kira gibi farklı ödemeler aile bütçesini zorlayabilmektedir. Özellikle artan hayat pahalılığına karşılık aile bütçesini koruyabilmek için uzmanların önerdiği çeşitli yöntemlerin uygulanması gerekebilir.

Ev bütçesini alt üst eden 5 gizli harcama
Ferhan Petek

Aile bütçesini kontrol altında tutmak, mecburi olarak yapılan düzenli ödemeleri zamanında yapabilmek ve diğer başka harcamalar ya da aniden meydana gelen sağlık ve benzeri masrafları karşılayabilmek için doğru bir aile bütçesi planlaması yapılmalıdır. Belli bir zaman aralığında eve ne kadar para girip çıktığını takip etmek, bir denge planı hazırlamak, ev bütçesini oluşturmak ve kontrol altına alabilmek için son derece önemlidir.

Ev bütçesini sağlamak için neler yapılabilir?

Bir evin bütçe planlamasını yapabilmek için birkaç madde uygulamak gerekir. Ayrıca gereksiz olduğu tespit edilen harcamalardan kaçınılmalıdır. Ailenin, hane halkının mali hedeflerine ulaşabilmesi için de son derece önemli olan ev bütçesi planlaması aile üyelerinin ya da o evde yaşayan herkesin önceliklerini doğru bir şekilde belirlemesi ile oluşturulur. Gelir ve giderleri doğru hesaplamak ve harcamalar ile ilgili herkesin uyduğu bir plan yapmak da ev bütçesini sağlayabilmek için önemli ve gereklidir. Ev bütçesi için şu adımlar uygulanmalıdır:

  • Evdeki herkesin gelirleri hesaplanır.
  • Aylık sabit harcamalar listelenir.
  • Temel ihtiyaçlar ve acil öncelikler belirlenir.
  • Ortak bütçe ile belirlenen hedefler listelenir.
  • Temel aile giderlerinin neler olduğu tespit edilir.

Temel ev giderlerinden kasıt genel olarak aylık mutfak masrafları, varsa kira bedeli, elektrik – su- doğalgaz gibi faturaların düzenli ödemeleridir. Bunun dışında öğrenci varsa okul masrafları, yol masrafları da temel giderler listesinde yer almalıdır. Okulu olan aile bireylerinin varsa okul taksitleri, araç gereç giderleri ve servis ya da yol giderleri de listede bulunmalıdır. Tasarruf planı yapmak da ev bütçesini dengede tutabilecek bir planlamadır. Ev bütçesinde tasarruf yapabilmek için en pratik yollardan bazıları şunlardır:

  • Mutfak giderleri için alışveriş listesi yapmak ve listeye uygun davranmak
  • Sağlık sorunları ya da evde bozulan eşyaların tamiri ya da yenilenmesi için ek bütçe ayırmak
  • Düzenli ödeme gerektiren faturaları ev halkını gelirlerine göre düzenlemek
  • Kullanılmayan eşyaları atmak yerine ikinci el uygulamalarında ya da pazarlarında satışa sunarak ek gelir elde etmek

Ev bütçesini alt üst eden 5 gizli harcama nedir?

Ev bütçesi planlarken ya da tasarruf yapma planı uygulamaya çalışırken bazı masraflar bütçeye ciddi zararlar verebilmektedir. Gereksiz harcamalar yapmak hem mevcut ev bütçesine zarar verir hem de ailenin gelecek planlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bütçeyi alt üst eden beş gizli harcama şu şekilde sıralanabilir:

  • Sürekli olarak dışarıdan yemek söylemek
  • Elektrik, su ya da doğal gazda aşırı harcama yapmak
  • Su ya da kahve gibi ürünleri dışarıdan hazır almak
  • İzlenmeyen ya da takip edilmeyen spor ya da dijital platform üyelikleri

  • Plansız olarak alışveriş yapmak

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Anahtar Kelimeler:
bütçe
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