Ev fiyatlarını doğrudan etkileyen veri açıklandı! Rekor seviyeye yükseldi

Konut fiyatlarında yükselişin önüne geçmek için düşük faizli kredi desteğini de kapsayan 3 yeni paket açıklanmıştı. Konuttaki fahiş fiyatın önüne geçmek ve inşaat firmalarının maliyet yükünü azaltacak adımlar atılmıştı. Ancak son gelen rakamlar hem inşaat sektörünü hem de vatandaşı üzecek türden. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre endeks, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı.

MALZEME VE İŞÇİLİK

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 133,71 oldu. İşçilik endeksi ise aylık yüzde 1,35, yıllık yüzde 43,75 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,46 seviyesinde geldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,92, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,03, işçilik endeksi yüzde 43,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,36 seviyesine yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,10, işçilik endeksi yüzde 1,81 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145,83, işçilik endeksi yüzde 44,61 arttı.



