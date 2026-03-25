'Ev hanımları bunu bilmiyor' İsa Karakaş emeklilik için 'en basit formülü' açıkladı

Ev hanımlarının emekliliği en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Bu konuyla ilgili iddiaları ve iddiaların gerçek olup olmadığını aktaran uzman isim, ev hanımlarına yönelik dikkat çeken bir formülü değerlendirdi. İşte detaylar...

"BU İDDİA YILLARDAN BERİ VAR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Ev hanımlarıyla ilgili inanın sokakta bile soruyorlar. Fısıltı gazetesi yıllardır bir iddiayı gündeme getiriyor. Nedir biliyor musunuz; 25 yıl evli olan bir ev kadını derhal emekli olacak diye. Ve bu artık böyle bütün vatandaşlar buna inanmış durumda. Bu iddia yıllardan beri var. Biz bunun gerçek olmadığını defalarca yazdık ama insanlar buna da inanmak istiyor. Biliyorsunuz aile yılı var ve azalan nüfusu ve azalan evlilikleri teşvik etmek için hükümetin de çabaları var. Neden olmasın? Aslında evliliği teşvik etmek için 25 yıl evli olanların emekli edilmesi özellikle ev hanımlarının çok güzel bir uygulama olur. Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Yani gerçek cevabı vermek istersek bununla ilgili herhangi bir düzenleme yok. Ev hanımları sadece ne yapabilir?

"ASLINDA SON DERECE ÇARPICI BİR ÇÖZÜM YOLU SUNABİLİRİZ"

Aklıma geldi; onlar için aslında son derece çarpıcı bir çözüm yolu sunabiliriz. Nedir bu? Şimdi bir ev hanımı isteğe bağlı sigortalı olduğu zaman 9.000 gün primle emekli oluyor, kendi primini yatırırsa. Şimdi 10.000 liranın üzerinde her ay ödemesi zaten mümkün değil. Ama şöyle bir durum var; ev hanımlarına şunu tavsiye ediyoruz, bir kere e-Devlet'e girin, 4B isteğe bağlı sigortalılık diye bir şey var ya, bir giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, sigortalı oldunuz. Eğer hastalığınız varsa, kronik hastalığınız, bu durumda sadece 1800 gün primi doldurduğunuz zaman sigortalılık başlangıcınız da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa yaş şartı aranmadan bu yolla da emeklilik mümkün.

"EMEKLİLİK İÇİN EN BASİT FORMÜL BUDUR"

Dolayısıyla 9 milyondan fazla ev kadını var. Özellikle hasta olan, kronik hastalığı olan ya da bir engeli olanlar için yani emeklilik için en basit formül budur. 9.000 gün prime de gerek yok. Yaşı beklemelerine de gerek yok. 1800 gün primi doldurduktan sonra sigortalılık başlangıçları da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa ne yapacaklar? SGK'ya gidecekler. Engelli emekliliğinde %40 oranında SGK bir engel verirse onlar da aynen diğer emekliler gibi hemen emekli olabiliyor. Yaşı da ne olursa olsun, yaş şartı olmadan, bu formülü ev hanımları bilmiyor. Bunu da ilk defa aktarmış olduk"