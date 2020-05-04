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Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bu iki yöntemle emekli olabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ev hanımları da çalışan kadınlar gibi emekli olabilirler. Evin rutin işlerinden, çocuklarla ilgilenmekten veya özel sebeplerden dolayı çalışma hayatına atılmamış tüm ev hanımları isteğe bağlı olarak emekli olabilir. Emekli olmak isteyen ev kadınları için iki farklı seçenek sunulmuştur. İşte ev hanımlarına sunulan emeklilik avantajları...

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bu iki yöntemle emekli olabilirsiniz...

"En zor meslek ev hanımlığı" lafını duymayan yoktur. Fakat ne kadar zor bir meslek olduğunu vurgulasalar da hiç kimse size bu zorluğun karşılığında maaş vermez. Maaş alamadığınız için sigortanız da olmaz ve zamanı geldiğinde emekli de olamazsınız. Evet bir zamanlar böyleydi ama artık değil. Ev hanımlarına iki farklı emeklilik opsiyonu sunuldu: Bunlardan ilki; vergi ödeme zorunluluğu olmayan esnaflık, diğeri de isteğe bağlı prim ödemesidir. İki seçenekten biri ile dilerseniz emekli olabilirsiniz.

VERGİSİZ ESNAFLIK NEDİR?

Devletin çalışmayan kadınlara yönelik getirdiği bir uygulamadır. Çoğu ev hanımı, evinde kendi imkanlarıyla birtakım el sanatları yapıp satarak ek gelir elde etmektedir. Fakat bu sigortalı bir iş olmadığı için geleceğe yatırım kapsamında değerlendirilmez. El becerilerini kullanarak küçük çaplı üretim yapan ev hanımları, devletin getirdiği bu yasa sayesinde BAĞ-KUR'lu olabilecek.

Bu işin en cazip yanı ise vergi ödemelerinden muaf olmaktır. Bunun için vergi muafiyeti belgesi almanız yeterli olacaktır. Bu sayede belirli gün ve yerlerde bu ürünlerin satışını gerçekleştirebilirsiniz. Evde yapıp, vergiden muaf şekilde satışını yapabileceğiniz ürünlerden bazıları şunlardır; ev yemeği, kek, kurabiye, kilim, oya, dantel... Yani özetlemek gerekirse elinizden her ne geliyorsa, onu yaparak kazanca çevirebilirsiniz. Gerekli yerlere müracaat ederek siz de bu imkandan yararlanabilirsiniz.

İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEMESİ NEDİR?

İş hayatında hiç bulunmamış ve evden birtakım ürünler yapıp satmayan kadınların, kendi sigorta primlerini yatırarak emekli olmasına imkan verilmiştir. İsteğe bağlı prim ödemelerinde 9000 gün ödeme şartı vardır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev hanımları, emeklilik yaşı gelene kadar düzenli ödeme yaptıkları sürece sağlık hizmetlerinden de faydalanabilirler. Bu sayede ev hanımları hem sağlık hizmetlerini normal sigortalı çalışanlar gibi kullanabilecek hem de yaş ve günü doldurduklarında emekli olup düzenli emekli maaşı alabilecekler.

EV HANIMLARI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle herhangi bir sigorta girişinin başlayabilmesi için reşit olmak gerekir. Yani ilk şart, 18 yaşını doldurmuş olmak. Kendi prim ödemenizi yapacağınız için hali hazırda sigortalı olarak çalışıyor olmamanız gerekmektedir. Üçüncü şart ise anne veya babasından yetim maaşı alanları ilgilendiriyor. Şayet yetim maaşı ya da dul maaşı alıyorsanız bu hizmetten faydalanamazsınız. Bunun nedeni ise zaten her ay düzenli olarak devletten maaş almanız ve sağlık hizmetlerinden yararlanıyor olmanız. Son olarak da gelir vergisinden muaf olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İÇİN AYLIK ÖDEME TUTARI NEDİR?

Ev hanımları için emeklilik fırsatının kapısını açan isteğe bağlı prim ödemesinin, aylık ödeme tutarı merak konusudur. Aslında bu tutarı hesaplamak oldukça kolay. İçinde bulunduğumuz yıldaki brüt asgari ücretin, %32’lik tutarı ödeme yapmanız gereken en alt tutardır. Elbette dilerseniz daha yüksek ödeme de yapabilirsiniz. Daha yüksek ödeme yapanlar için sağlık imkanlarında değişkenlik olmaz ama emeklilik maaşının aylık tutarı yükselir. Bu sayede emeklilik şartları oluştuğunda daha yüksek bir maaş almış olursunuz.

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Anahtar Kelimeler:
ev hanımı, emeklilik,

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