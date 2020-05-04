Ev hanımlarına emeklilik müjdesi! Bu iki yöntemle emekli olabilirsiniz...

"En zor meslek ev hanımlığı" lafını duymayan yoktur. Fakat ne kadar zor bir meslek olduğunu vurgulasalar da hiç kimse size bu zorluğun karşılığında maaş vermez. Maaş alamadığınız için sigortanız da olmaz ve zamanı geldiğinde emekli de olamazsınız. Evet bir zamanlar böyleydi ama artık değil. Ev hanımlarına iki farklı emeklilik opsiyonu sunuldu: Bunlardan ilki; vergi ödeme zorunluluğu olmayan esnaflık, diğeri de isteğe bağlı prim ödemesidir. İki seçenekten biri ile dilerseniz emekli olabilirsiniz.

VERGİSİZ ESNAFLIK NEDİR?

Devletin çalışmayan kadınlara yönelik getirdiği bir uygulamadır. Çoğu ev hanımı, evinde kendi imkanlarıyla birtakım el sanatları yapıp satarak ek gelir elde etmektedir. Fakat bu sigortalı bir iş olmadığı için geleceğe yatırım kapsamında değerlendirilmez. El becerilerini kullanarak küçük çaplı üretim yapan ev hanımları, devletin getirdiği bu yasa sayesinde BAĞ-KUR'lu olabilecek.

Bu işin en cazip yanı ise vergi ödemelerinden muaf olmaktır. Bunun için vergi muafiyeti belgesi almanız yeterli olacaktır. Bu sayede belirli gün ve yerlerde bu ürünlerin satışını gerçekleştirebilirsiniz. Evde yapıp, vergiden muaf şekilde satışını yapabileceğiniz ürünlerden bazıları şunlardır; ev yemeği, kek, kurabiye, kilim, oya, dantel... Yani özetlemek gerekirse elinizden her ne geliyorsa, onu yaparak kazanca çevirebilirsiniz. Gerekli yerlere müracaat ederek siz de bu imkandan yararlanabilirsiniz.